0553 313 94 23

Şaka sandı, gerçek çıktı

Antalya’da şehir içi yolcu otobüsünün 5 bin lira değerindeki 2 aküsü çalındı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:53
Şaka sandı, gerçek çıktı

Antalya’da şehir içi yolcu otobüsünün 5 bin lira değerindeki 2 aküsü çalındı. Sefere çıkmaya hazırlanan şoför, arkadaşlarının şaka yaptığını zannetse de aküleri geri gelmeyince büyük şaşkınlık yaşadı.


Olay, saat 12.30 sırasında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3028 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Uçar, dün gece yarısı seferini tamamladıktan sonra 07 MIT 59 plakalı özel halk otobüsünü cadde üzerine park etti. Öğle saatlerinde yaklaşan seferine çıkmak üzere otobüse gelen Uçar, aracına elektrik gelmeyince yaptığı kontrolde iki büyük akünün çalındığını fark etti. Uçar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis akülerin alındığı bölümde çalışma yaptı. Çalınan iki akünün değerinin 5 bin lira olduğu ve araç sahibi tarafından kısa süre önce alındığı öğrenildi. Polis hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.


Gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşayan Ali Uçar, “Geldim araç çalışmayınca akülere baktım yoktu. Herhalde arkadaşlar şaka yapıyorlar zannettim. Ama böyle aküleri geriye çekip almışlar. Bazen arkadaşlarımız, bir başka araçtan takviye yapmak için akü alabiliyorlar. Ama sonra aldıklarını haber veriyorlar. Sonuçta 400 adet otobüs var" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alaçam Dağları’nda 7 hektarlık orman kül oldu
    1. Alaçam Dağları’nda 7 hektarlık orman..
    2. Iraklı Milletvekili İlevi: "İran ile..
    3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    4. MHP lideri Bahçeli: "Türkiye’yi ateş..
    5. Bayramda memleketlerine gidemeyen..
    6. Öldüğü iddia edilmişti! Devlet başkanı..
    7. AK Parti’li gençler yardım çağrısına..
    8. Diyarbakırlı iş adamı Amerika’da yılın..
    9. AK Parti'de bayramlaşma
    10. Türk Kızılay Kerkük'te bin 150 aileye..
    11. ‘Süresiz nafaka’ Yargıtay üyesini..
    12. Konoplyanka transferinde flaş gelişme!
    13. Bakanlar Soylu ve Turhan, Trabzon’da..
    14. Jandarma Komutanlığı ve Emniyet..
    15. Excimer lazer tedavisi ile kendi..
    16. MHP Rize İl Başkanlığında bayramlaşma
    17. Şanlıurfa'da otomobil devrildi! 5 yaralı
    18. ABD ile ticaret savaş Çin’in..
    19. Amasra'da bayram tatili yoğunluğu
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'yi ziyaret..
    21. ABD heyeti Şanlıurfa'da
    22. Çukurova Basketbol'da transfer
    23. Geleneksel bayramlaşma programı..
    24. Kocaeli, 32.’kez ‘Kent..
    25. TDV düğmeye bastı! Gazze’de binlerce..
    26. Piknikçiler ormanı yaktı
    27. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı
    28. "Buraya tur atlamak için geldik"
    29. Nevşehir’de pikap otomobile çarptı:..
    30. Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış:..
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak