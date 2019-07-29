0553 313 94 23

Şaka gibi olay…Pilot yolculardan yakıt parası istedi

Irak Havayollarına ait yolcu uçağı, yakıt parasını ödemediği için Tunus havalimanı yetkilileri tarafından uçuşuna izin verilmedi. Uçağın pilotu ise yolcuğu yapmak için yolculardan aralarında 3 bin dolar toplamalarını istedi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 06:29
Şaka gibi olay…Pilot yolculardan yakıt parası istedi

Irak Havayollarına ait yolcu uçağı, yakıt borcunu ödeyemeyince Tunus Kartaca Havalimanı güvenlik elemanları tarafından kalkışı yasaklandı. Olayı cep telefonuyla kaydeden Iraklı yolcuların birisi, uçağın seferi yasaklanmasının nedeni yakıt parasının ödenmediğinden dolayı olduğunu belirterek, uçağın pilotu yolculuğun devam etmesi için yolculardan aralarında 3 bin dolar toplamalarını istediğini söyledi.

Parayı toplamayan yolcular uçuşun yasağının kaldırılması ve sorunun çözülmesini yerlerde oturarak bekledi. Irak Havayolları Şirketi konuyla ilgili açıklama yapmazken, Tunus’un Bağdat Büyükelçiliği tarafından açıklama yapıldı. Büyükelçilik yaptığı açıklamada uçağın havalimanı tarafından alıkoyulmadığı ancak pilotun yakıt parasını ödemeyi geciktirmesinden kaynaklandığını söyledi. Açıklamada Tunuslu havalimanı yetkilileri, Irak’ın Tunus Büyükelçiliği ile koordine sağlayarak gereken parayı ödenmesi ardından uçağın seferini yaptığını bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 06:01
  1. ırak
  2. havayolları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - California'da yemek festivalinde silahlı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı
    1. GÜNCELLEME - California'da yemek..
    2. Dikkat! Sıcaklıklar artıyor
    3. Şili'de 40 bin litre akaryakıt denize..
    4. Ünlü ozan yardım istemişti… Bakanlık..
    5. Şaka gibi olay…Pilot yolculardan..
    6. California'da yemek festivalinde..
    7. O cani yakalandı… Anlattıkları kan..
    8. Duyunca şaşırıp kalmışlardı… Nüfus..
    9. Yürek yakan trafik kazası! Çok sayıda..
    10. Avustralya'da küçük uçak düştü: 2 yaralı
    11. Bursa’da kan donduran olay!..
    12. Savaş gemisi bölgeye ulaştı… Gerilimi..
    13. Atatürk portresinin bulunduğu alanda..
    14. 29.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    15. Odun yüklü kamyona çarpan otomobil..
    16. Kastamonu’da bir ev yangında..
    17. İki terörist etkisiz hale getirildi
    18. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli..
    19. Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz..
    20. Bilecik'te yolcu otobüsü tıra çarptı:..
    21. Irak'ta DEAŞ'lı teröristler petrol..
    22. Ege’nin Kırkpınar’ında Başpehlivan..
    23. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin..
    24. Bayır boğa güreşlerinin geliri eğitime
    25. LGS ikinci tercihleri ne zaman..
    26. KYK borcuna af ne zaman gelecek?
    27. Uygur Türkü Zinnetgül Tursun nerede?..
    28. IKBY'de Yeni Nesil Hareketi lideri..
    29. Üniversite tercihlerinde son gün ne..
    30. Altun, özel sporcuları kutladı
    Erdoğan talimatı vermişti! AK Parti teşkilatları çalışmalara başladı
    Erdoğan talimatı vermişti! AK Parti teşkilatları çalışmalara başladı
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Şok iddia: 2 çocuk annesi Uygur Türkü zalim Çin'e iade edildi!
    Şok iddia: 2 çocuk annesi Uygur Türkü zalim Çin'e iade edildi!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!