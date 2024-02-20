Şaka gibi olay! Liste yetişmedi CHP Özgür Özel'in memleketinde aday çıkaramadı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da Saruhanlı Belediye Başkan adayı Zeki Bilgin’in, başvurusunun gecikmesi nedeniyle adaylığı kabul edilmedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’da, Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi.
Liste gecikince başvuru kabul edilmedi
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeleri listesi, YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi. CHP yönetimi, elektrik kesintisi sebebiyle listenin 17.08’de girildiğini iddia ederek, itirazda bulundu. İtiraz süreci devam ediyor.
Gündem
Yeni skandal görüntüler ortaya çıktı! CHP’li Yavaş Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor