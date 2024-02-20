  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Şaka gibi olay! Liste yetişmedi CHP Özgür Özel'in memleketinde aday çıkaramadı
Siyaset

Şaka gibi olay! Liste yetişmedi CHP Özgür Özel'in memleketinde aday çıkaramadı

Yeniakit Publisher
2024-02-20 21:14:00 - 2024-02-20 21:18:30
Şaka gibi olay! Liste yetişmedi CHP Özgür Özel'in memleketinde aday çıkaramadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da Saruhanlı Belediye Başkan adayı Zeki Bilgin’in, başvurusunun gecikmesi nedeniyle adaylığı kabul edilmedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’da, Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi.

Liste gecikince başvuru kabul edilmedi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeleri listesi, YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi. CHP yönetimi, elektrik kesintisi sebebiyle listenin 17.08’de girildiğini iddia ederek, itirazda bulundu. İtiraz süreci devam ediyor.

İrtica CHP grup toplantısında hortladı
İrtica CHP grup toplantısında hortladı

Siyaset

İrtica CHP grup toplantısında hortladı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Altaylı'dan CHP'ye bombardıman: Böyle bir kaşarlaşma var!
Fatih Altaylı'dan CHP'ye bombardıman: Böyle bir kaşarlaşma var!

Medya

Fatih Altaylı'dan CHP'ye bombardıman: Böyle bir kaşarlaşma var!

Yeni skandal görüntüler ortaya çıktı! CHP’li Yavaş Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor
Yeni skandal görüntüler ortaya çıktı! CHP’li Yavaş Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor

Gündem

Yeni skandal görüntüler ortaya çıktı! CHP’li Yavaş Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor

CHP'den bir kopuş daha! İstifa edip adaylığını duyurdu
CHP'den bir kopuş daha! İstifa edip adaylığını duyurdu

Gündem

CHP'den bir kopuş daha! İstifa edip adaylığını duyurdu

CHP'nin Hopa teşkilatı yumruk yumruğa birbirine girdi!
CHP'nin Hopa teşkilatı yumruk yumruğa birbirine girdi!

Siyaset

CHP'nin Hopa teşkilatı yumruk yumruğa birbirine girdi!

Ne yaptıkları belli değil! CHP'de bir kriz daha | Fatma Kaplan Hürriyet adaylıktan çekildi
Ne yaptıkları belli değil! CHP'de bir kriz daha | Fatma Kaplan Hürriyet adaylıktan çekildi

Gündem

Ne yaptıkları belli değil! CHP'de bir kriz daha | Fatma Kaplan Hürriyet adaylıktan çekildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23