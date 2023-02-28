Şaka gibi Erbakan paylaşımı! Temel Karamollaoğlu yolunu şaşırdı

Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan Hoca, vefatının 12. sene-i devriyesinde dualarla anıldı.

Erbakan'ın hayali olan Ayasofya'nın açılmasına karşı çıkanlarla, hayali olan Taksim Camisi'nin açılmaması için ellerinden geleni yapanlarla aynı yolda yürüyen Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Erbakan'ın mirası Milli Görüş davasına sahip çıkanları kızdırdı.

Alay eder gibi mesaj

CHP ile aynı masada oturup LGBT'li sapkınları destekleyen İstanbul Sözleşmesi'ni vadetmek, başörtüsü kapsamındaki anayasal güvenceye karşı durmak gibi Erbakan Hoca ile hiçbir şekilde yan yana koyulamayacak icraatlara ortaklık eden Karamollaoğlu, insanlarla adeta alay edercesine, merhum Erbakan Hoca için hazırlanan videoyu, sosyal medya hesabından "Sonuna kadar yolunda yürüyeceğiz." mesajıyla paylaştı.