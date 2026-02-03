  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yahudilere her yerde takip! Soykırım destekçilerine tutuklama kararı İsrail Cumhurbaşkanı ülkeyi ziyaret edecekti: Duyarlı siyasetçiler harekete geçti Sapık Epstein’in Rockfeller itirafı gündem oldu: İllüminati benzeri üçlü yapı! Yeşilçam’ın tecavüzcü Coşkun’undan farkı yok! Prensesin oğlu gözaltına alındı Allah'a şükürler olsun! Çanakkale'den sevindiren haber Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti Bu da CHP’nin Epstein dosyası! Halkın parasıyla fuhuş yapmışlar CHP’li belediyede neler olmuş neler! Baklava kutusundan sonra pasta kutusunda rüşvet iddiası Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı Refah Sınır Kapısı göstermelik mi açıldı? 24 saatte geçen filistinli sayısına bakın!
Dünya Şaka değil gerçek! Kalçasından 108 yıllık el bombası çıktı
Dünya

Şaka değil gerçek! Kalçasından 108 yıllık el bombası çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şaka değil gerçek! Kalçasından 108 yıllık el bombası çıktı

Toulouse’ta acil servise şiddetli ağrıyla başvuran 24 yaşındaki bir erkeğin kalçasından 108 yıl önce üretildiği belirlenen bir el bombası çıkarıldı. Hastanede alarm verildi, polisler olaya el koydu. Fransa’nın gündemine yükselen olayla ilgili savcılık soruşturma açmaya gerek duymadı.

Fransa’nın Toulouse kentinde, bir hastanede gece saatlerinde sıra dışı bir olay yaşandı. 24 yaşındaki bir erkek, şiddetli ağrılar nedeniyle acil servise başvurdu. İlk muayenede kalçasında yabancı bir cisim tespit edildi.

Cerrahlar acil ameliyat kararı aldı. Operasyon sırasında çıkarılan cismin bir el bombası olduğu anlaşılınca hastanede alarm verildi. Polis bilgilendirildi, bomba imha ekipleri çağrıldı ve hastanenin bir bölümü güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

1. DÜNYA SAVAŞINDAN KALMA

Fransız basınına göre çıkarılan cismin, Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma Alman yapımı bir mühimmat olduğu belirlendi. Yaklaşık 16 santimetre uzunluğunda ve 37 milimetre çapındaki mühimmatın 1918 tarihli olduğu açıklandı. Bu tür mühimmatlara Fransa’da zaman zaman inşaat alanlarında rastlanıyor.

Polis incelemesinde mühimmatın artık patlama riski taşımadığı belirtildi. Genç adam, cismi kendi isteğiyle vücuduna yerleştirdiğini kabul etti. Savcılık, kamu güvenliği açısından tehlike oluşmadığı gerekçesiyle izinsiz mühimmat bulundurma suçlamasıyla soruşturma açılmayacağını duyurdu.

Halkçılık değil, şatafatçılık! Özgür Özel'in dev israf konvoyu tepki çekti! İşte CHP zihniyetinin gerçek yüzü
Halkçılık değil, şatafatçılık! Özgür Özel'in dev israf konvoyu tepki çekti! İşte CHP zihniyetinin gerçek yüzü

Siyaset

Halkçılık değil, şatafatçılık! Özgür Özel'in dev israf konvoyu tepki çekti! İşte CHP zihniyetinin gerçek yüzü

CHP’li belediyede neler olmuş neler! Baklava kutusundan sonra pasta kutusunda rüşvet iddiası
CHP’li belediyede neler olmuş neler! Baklava kutusundan sonra pasta kutusunda rüşvet iddiası

Gündem

CHP’li belediyede neler olmuş neler! Baklava kutusundan sonra pasta kutusunda rüşvet iddiası

Bu da CHP’nin Epstein dosyası! Halkın parasıyla fuhuş yapmışlar
Bu da CHP’nin Epstein dosyası! Halkın parasıyla fuhuş yapmışlar

Gündem

Bu da CHP’nin Epstein dosyası! Halkın parasıyla fuhuş yapmışlar

Aile bakanlığı suç duyurusunda bulundu! İnsanları hayvan yerine koyan aşağılık ilanlar büyük tepki çekti
Aile bakanlığı suç duyurusunda bulundu! İnsanları hayvan yerine koyan aşağılık ilanlar büyük tepki çekti

Gündem

Aile bakanlığı suç duyurusunda bulundu! İnsanları hayvan yerine koyan aşağılık ilanlar büyük tepki çekti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23