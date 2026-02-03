Şaka değil gerçek! Kalçasından 108 yıllık el bombası çıktı

Fransa’nın Toulouse kentinde, bir hastanede gece saatlerinde sıra dışı bir olay yaşandı. 24 yaşındaki bir erkek, şiddetli ağrılar nedeniyle acil servise başvurdu. İlk muayenede kalçasında yabancı bir cisim tespit edildi.

Cerrahlar acil ameliyat kararı aldı. Operasyon sırasında çıkarılan cismin bir el bombası olduğu anlaşılınca hastanede alarm verildi. Polis bilgilendirildi, bomba imha ekipleri çağrıldı ve hastanenin bir bölümü güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

1. DÜNYA SAVAŞINDAN KALMA

Fransız basınına göre çıkarılan cismin, Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma Alman yapımı bir mühimmat olduğu belirlendi. Yaklaşık 16 santimetre uzunluğunda ve 37 milimetre çapındaki mühimmatın 1918 tarihli olduğu açıklandı. Bu tür mühimmatlara Fransa’da zaman zaman inşaat alanlarında rastlanıyor.

Polis incelemesinde mühimmatın artık patlama riski taşımadığı belirtildi. Genç adam, cismi kendi isteğiyle vücuduna yerleştirdiğini kabul etti. Savcılık, kamu güvenliği açısından tehlike oluşmadığı gerekçesiyle izinsiz mühimmat bulundurma suçlamasıyla soruşturma açılmayacağını duyurdu.