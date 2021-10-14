Şaka değil gerçek! 'Dünyada cennet' vaadiyle kaçırıldılar

Kuzey Kore'ye 'dünya üzerinde cennet' vaadiyle kandırılarak kaçırıldıktan sonra insan hakları ihlallerine maruz kaldıklarını iddia eden 5 kişi, Japon mahkemesinden adalet talep etti.

Davacılar, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendilerine tazminat vermesini talep etti.

Davacılara vekalet eden avukat Kenji Fukuda'ya göre, duruşma ağustos ayında Tokyo Bölge Mahkemesi'nin Kim'i ifadeye çağırmayı kabul etmesiyle mümkün oldu.

Kim Jong-un'un ortaya çıkmasını ve tazminat ödemesini beklemediklerini belirten Fukuda, davanın, Japon hükümetinin gelecekte Pyongyag diplomatik ilişkileri normalleştirme konusunda müzakere etmesine karşı bir emsal oluşturabileceğini umduğunu ifade etti.

Kişi başı 900 bin dolar

Davacılar, Kuzey Kore'den kişi başına 100 milyon yen (900 bin dolar) tazminat talep ediyor. Avukat Fukuda, duruşmanın amacının 5 davacının tamamının, Kuzey Kore'nin onları nasıl yasadışı ve sistematik bir şekilde kandırarak tuzağa düşürdüğünü göstermek ve Japon hükümetinden sorunu diplomatik yolla çözmesini talep etmeden önce yasal temeller oluşturmak olduğunu belirtti.

Kararın mart ayında çıkması bekleniyor.

Kore'ye dönüş

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı sömürgeleştirdiği dönemde, çoğunluğu zorla madenlerde ve fabrikalarda çalışmak üzere 100 binlerce Koreli Japonya'ya gelmişti.

1959'da Kuzey Kore, kaçırılan Korelileri ülkelerine getirmek için geniş çağlı bir çalışma başlatmıştı. Çalışma, 1984 yılına dek devam etti.

Kuzey Kore ücretsiz sağlık, eğitim, iş ve diğer yardımlar vaat etmişti.

Japon hükümeti de Pyongyang'ın bu çalışmasını memnuniyetle karşılamış ve Korelilerin Kuzey Kore'ye gitmelerine destek olmuştu. Kuzey Kore'ye Japonya'dan yaklaşık 93 bin kişi gitmişti.

Bugün yaklaşık yarım milyon etnik Koreli, hala Japonya'da yaşıyor ve okulda, işte ve günlük yaşamda ayrımcılığa maruz kalıyor.