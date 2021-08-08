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Gündem Şaka değil, gerçek! Bu fotoğraflar Mersin'de çekildi! CHP'li belediyeden sapkınlara tam destek
Gündem

Şaka değil, gerçek! Bu fotoğraflar Mersin'de çekildi! CHP'li belediyeden sapkınlara tam destek

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, LGBİ sapkınlarının sözde onur aylarını kutladı. Şehrin dört bir yanına LGBTİ pankartları asıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 13:43:00 - 2021-08-08 13:52:20
Şaka değil, gerçek! Bu fotoğraflar Mersin'de çekildi! CHP'li belediyeden sapkınlara tam destek

 yeniakit.com.tr 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) toplumu ifsad etme çalışmaları devam ediyor!..  Toplulum aleyhine olan tüm oluşumları şartsız koşulsuz kabul eden ve Türkiye’de yaymaya çalışan CHP, bu doğrultuda LGBTİ sapkınlığına da destek çıkıyor.

Daha önce CHP’li bazı belediyelerin LGBTİ gruplarıyla yaptığı, “istihdam anlaşmalarının” ardından, işbirliği yeni bir boyut kazandı.

Müslüman Türkiye’de LGBTİ rezilliğine açıkça destek veren CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanına mide bulandıran afişler astı!..

Afişlerde, “Yaşlı, engelli, öğrenci, mülteci, ebeveyn, işçi LGBTİ+'lar vardır!” ve benzeri yazılar yer aldı. Ayrıca her afişte yer alan, “2-8 Ağustos 7. Mersin Onur Haftası” ifadesi de dikkatlerden kaçmadı.

İşte CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin şehri donattığı skandal afişler:

 

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