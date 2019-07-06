Şair Nurullah Genç: Günümüz şiiri geride!

‘Yağmur’ şiiriyle milyonların sevgisini kazanan şair, yazar ve akademisyen Nurullah Genç, son yıllarda şiirin, geçmişe vukufiyet noktasında yetersiz kaldığını belirterek “Temeli sağlam olmayan şiirlerin ortaya çıkmasının sebebi şiirin geçmişine vukufiyet yetersizliğidir” dedi.

Kitabın Ortası dergisinin Temmuz 2019 sayısına konuşan şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç, günümüz şiiriyle alakalı yaptığı değerlendirmede “Şiirin gelişmesinin tek yolu var. Geçmişten bu güne kadar gelen şiir mirasımızı iyi bilmek ve onun üzerine bir şeyler koymayı denemek. Günümüz şiirinin bu açıdan bir hayli gerilerde olduğunu düşünüyorum. Temeli sağlam olmayan şiirlerin ortaya çıkmasının sebebi şiirin geçmişine vukufiyet yetersizliğidir. Maalesef bu yetersizliğin olduğu kanaatindeyim. Bir başka sorun da şiirin diğer unsurları göz ardı edilerek sadece dil unsuruna indirgenmesi ve dil oyunlarıyla şiir yazma çabasıdır” diye konuştu.

“Şiir sadece dil oyunu değildir”

Genç, devamla “Kalıcı olmayacak ve geleceğin şiir mirası içinde yer almayacaktır bunlar. Çünkü şiir sadece bir dil oyunu değildir. Kalbe dokunan bir metindir şiir. Dokunmuyorsa okunmaz” değerlendirmesinde bulundu.

“Başucu kitabım: Kur’an-ı Kerim”

Genç, ayrıca başucu kitabının sorulması üzerine “Tek başucu kitabım vardır: Kur’an-ı Kerim…” ifadesini kullandı.