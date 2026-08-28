Şair Ali Haydar Haksal vefat etti

Şair ve Yazar Ali Haydar Haksal vefat etti. Bir süredir Siyami Ersek Hastanesi'nde tedavi gören Haksal, 75 yaşındaydı.

ALİ HAYDAR HAKSAL KİMDİR?

16 Mayıs 1951'de Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Hasköy'de doğdu.

Öykü çalışmalarına lise yıllarında başlayan Ali Haydar Haksal, bazı yazılarında Yasir Vurgun ve Mahmut Mustafaoğlu mahlaslarını kullandı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi İslâm Düşüncesi Anabilim dalında yüksek lisans yaptı. “Kur’an-ı Kerim’de Güzel Kavramı” üzerine tez hazırladı.

1987'de arkadaşlarıyla birlikte Yedi İklim dergisini kurdu. Milli Gazete, Yedi İklim, Hece, Kaçak Yayın ve Yönelişler gibi dergi ve gazetelerde yazıları yayımlandı.

Haksal ayrıca bir dönem Haber7'de de köşe yazarlığı yaptı.

Sesim Bana Yetmiyor adlı öykü kitabı ile Türkiye Yazarlar Birliği 1987 yılı hikâye, Yitik Yaşamın Güncesi adlı romanıyla Tuzla Belediyesi Roman Yarışması’nda 2.lik, Yazarlar Birliği İstanbul şubesince Sezai Karakoç ile ilgili çalışmalarından dolayı, 2013 yılı Ömer Seyfettin Hikâye yarışmasında Güneşe Koşan Adam öykü kitabı, 2014 yılında Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından Üstad Sezai Karakoç ile ilgili çalışmalarından dolayı yılın ödüllerini aldı. Yedi İklim dergisi 1989-1992 arası yayımına ara verdi. Haksal, 1992’den itibaren yayımını sürdüren dergide yazar ve genel yayın yönetmeni olarak çalışmalarını devam ettirdi.

Öykü, eleştiri, inceleme, deneme, roman, gezi ve araştırma türlerinde çalışmaları sürüyor. Baskıya hazır öykü kitapları ve çok sayıda, deneme, eleştiri, inceleme, araştırmaları bulunmaktadır.