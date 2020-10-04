Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden ve İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Mehmet Fırıncı'nın cenazesi kaldırıldı.

Eyüp Sultan Camisi’nden cenazesi kaldırılan Bediüzzaman Said Nursi’nin talebesi Mehmet Fırıncı, Eyüp Sultan Camisi haziresine defnedildi.

Cenaze namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırıldı. Fırıncı’nın cenazesine çok sayıda siyasi ve sevenleri katıldı.

Ali Erbaş taziye konuşmasında Fırıncı ile Ayasofya Camii açılışında görüşme yaptıklarını belirterek, “Gözleri yaşarırcasına büyük bir bahtiyarlık ve mutluluk, adeta yılların beklentisinin gerçekleştirilmiş olmasındaki o duyguyu gözlerinden okuduğumuz büyük bir zat. Rabb'im kendisinden razı olsun" İfadelerini kullandı.

Mehmet Fırıncı bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Durumu son günlerde kötüleşen Fırıncı, dün sabah hayatını kaybetti.