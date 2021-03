Said Nursi yaşasaydı CHP ile işbirliği yapabilirsiniz der miydi?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ömrünü İslam davasına adayan Bediüzzaman Said Nursi ve Filistin mücadelesinin sembol isimlerinden Şeyh Ahmed Yasin'in vefat yıldönümleri dolayısıyla önemli değerlendirmelerde bulundu.

Said Nursi'nin hayatının çilelerle geçtiğini söyleyen Karahasanoğlu, "Said Nursi Hazretleri çektiği çileler sonrası vefat ettiğinde mezarı belli olmasın diye oradan oraya götürülen bir isim. Halen mezarı nerededir net olarak bilinmiyor." dedi.

Bugün Said Nursi'nin yoldan çıkmış bazı talebelerinin büyük alimin mezarını kaçıranlarla günümüzde kola kola girebildiğini ifade eden Karahasanoğlu, "Bugün maalesef mezar kaçırma olayının failleriyle şuan kol kola giren Said Nursî'nin bazı talebelerini görüyoruz. Tabii bütün talebeleri için aynı şeyi söylememiz mümkün değil. İşin farkında ve idrakinde olan talebeleri de var." diye konuştu.

Filistin mücadelesinin sembol isimlerinden biri olan Şeyh Ahmed Yasin'in siyonist İsrail tarafından vahşice şehit edildiğini hatırlatan Karahasanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin'deki mücadelenin sembol ismi Şeyh Ahmed Yasin tekerlekli sandalyede hayatını devam ettiren bir insandı. Bu insanı yıllarca hapishanelerde tutup serbest bıraktıktan sonra bu seferde füzeyle vurup öldürecek kadar vahşi bir despot İsrail yönetimi söz konusu. Her ikisini de Allah'tan rahmetle yad ediyorum. Bugünkü izinden gittiğini söyleyenler için de bu sembol isimlerin hayatlarının birer örnek olması gerektiğini hatırlatıyorum."

YeniAsya'nın "Said Nursi" ile ilgili manşetini de değerlendiren Karahasanoğlu, YeniAsya'nın bir yandan "Said Nursi demokrasiyi savunup adaletsizliğe meydan okudu" şeklinde bazı güzellemelerde bulunduğunu diğer yandan ise Said Nursi'yi tahkir edip aşağılamaya kalkanlarla iş birliği yaptığını söyledi.

Yeni Akit Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan'ın "Said Nursi hayatta olsaydı der miydi bir kısır çekişme için 2 günlük dünya için benim mezarıma bile tahammül edemeyen, benim ölümden bile korkan o CHP aklıyla iş birliği yapabilirsiniz AK Parti'yi devirmek uğruna der miydi?" şeklindeki sorusu üzerine Karahasanoğlu, Said Nursi'nin Demokrat Parti'ye bile desteğini Ehven-i Şer (kötünün iyisi) statüsünde verdiğini belirterek şu cevabı verdi:

"Said Nursi 'Demokrat Partiyi desteklemek gerekir' şeklinde yakın talebelerine birşey söylerken, bunu bile ölümüne bir destek değil bir Ehven-i Şer statüsünde verdi. 'CHP ile kıyasladığınız zaman Demorkat Parti daha iyidir' diyen birisi Said Nursi. Şimdi bunlar MHP, BBP, Saadet Partisi, AK Parti bunların hepsi varken gidip CHP ile kol kola girebilen Said Nursi'nin talebesi olduğunu iddia eden isimler. Tabii kendilerini bir daha gözden geçirsinler dileğimizle konuyu kapatmış olalım"