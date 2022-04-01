Tost tarifi nasıl yapılır? Sahur için tost tarifleri! Pratik sahur tarifleri

Sahur için harika tost tarifi

Malzemeler

Ramazan pidesi

1 adet soğan

2 adet biber

2 adet yumurta

Salam

Sosis

Kaşar peyniri

Tereyağı

Acı sos

Mayonez

Kırmızı biber

Tuz

Sahur için harika tost tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle soğan ve biberi sıvı yağda kavuruyoruz. Tost makinesini açıp ısınmasını bekliyoruz. Isındıktan sonra tereyağı sürüp yumurtaları kırıyoruz. Piştikten sonra ortadan ikiye böldüğümüz ekmeği yumurtanın üzerine bastırıp makinadan ayrılmasını sağlıyoruz. Sırası önemli değil ama ben salamdan başlayarak malzemeleri ekmeğin üzerine yerleştirdim Salam, sosis ,kaşar peyniri ,acı sos, mayonez ,tuz, kırmızı biber. En son ekmeğin diğer yarısını kapatıp tereyağı sürüp olmasını bekliyoruz.

Patates tostu tarifi için malzemeler

3 adet patates (rendelenmiş, suyu sıkılmış)

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1su bardağıkaşar peyniri(rendelenmiş)

Patates tostu tarifi nasıl yapılır?

Rendelediğiniz ve suyunu sıktığınız patatesleri geniş bir kaseye aktarın. Üzerine yumurta, tuz, karabiber, sıvı yağ ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve güzelce karıştırın. Tost makinenizi iyice ısıtın. Pişirme kağıdını da tost makinesine göre katlayın ve içine hazırladığınız harcı serin. İyice ısınmış tost makinesinde patates tostunuzu iyice kızarana kadar pişirin. Ara ara kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Afiyet olsun!

Klasik karışık tost

Malzemeler;

Yarım adet somun ekmek

3-4 dilim kaşar

6-7 dilim sucuk

Tereyağı

Klasik karışık tost nasıl yapılır?

Yapılışı: Isınan tost makinesinde sucukları 1 dakika kadar pişirin. Ekmeğin arasına malzemeleri ekleyin, üstüne tereyağı sürün ve kaşarlar eriyip ekmek kızarana kadar yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Afiyet olsun.

Yumurtalı tost

Malzemeler;

2 dilim tost ekmeği

1 adet yumurta

2-3 dilim kaşar

Tuz

Karabiber

Tereyağı

Yapılışı: Kaşarları ekmeğin içine dizin. Ekmeğin 2 tarafına da tereyağı sürün. Tost makinesinde pişirin fakat çıtır bir tost olması için makineyi fazla bastırmayın. Tostunuzu tabağa almadan 1-2 dakika önce tavaya 1 tatlı kaşığı tereyağı koyup bir miktar ısıtın. Üzerine yumurtayı kırın fakat dağıtmamaya çalışın. Yumurtanızın altı kızardıktan sonra kenarından 1 tatlı kaşığı su ekleyip üzerini kapatın bu şekilde 30 saniye daha pişirin. Tostunuzu tabağa alın üzerine yumurtayı ekleyin, yumurtanın üstüne tuz ve karabiber ekleyin. Afiyet olsun.

Bol peynirli tost

Malzemeler;

Ekmek

1-2 dilim mihaliç peyniri

50-60 gr dil peyniri

1-2 dilim sepet peyniri

Tereyağı

Yapılışı: Ekmeğin içine peynirleri ekleyin. Ekmeğin 2 tarafını da yağlayın. Tost makinesinde fazla bastırmadan (peynirlerin dışarı akmaması için) 9-10 dakika peynirler eriyip ekmek kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun. Peynir seçimini istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz, sadece peynirlerin tuzluluk oranlarına dikkat edin ve eriyen peynirler kullanmaya çalışın.