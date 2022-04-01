Tost tarifi nasıl yapılır? Sahur için tost tarifleri! Pratik sahur tarifleri
Sahurda kolayca hazırlanabilecek tost tariflerine yer vermek isteyenler için, en lezzetli tarifler...
Sahur için harika tost tarifi
Malzemeler
- Ramazan pidesi
- 1 adet soğan
- 2 adet biber
- 2 adet yumurta
- Salam
- Sosis
- Kaşar peyniri
- Tereyağı
- Acı sos
- Mayonez
- Kırmızı biber
- Tuz
Sahur için harika tost tarifi nasıl yapılır?
Öncelikle soğan ve biberi sıvı yağda kavuruyoruz. Tost makinesini açıp ısınmasını bekliyoruz. Isındıktan sonra tereyağı sürüp yumurtaları kırıyoruz. Piştikten sonra ortadan ikiye böldüğümüz ekmeği yumurtanın üzerine bastırıp makinadan ayrılmasını sağlıyoruz. Sırası önemli değil ama ben salamdan başlayarak malzemeleri ekmeğin üzerine yerleştirdim Salam, sosis ,kaşar peyniri ,acı sos, mayonez ,tuz, kırmızı biber. En son ekmeğin diğer yarısını kapatıp tereyağı sürüp olmasını bekliyoruz.
Patates tostu tarifi için malzemeler
- 3 adet patates (rendelenmiş, suyu sıkılmış)
- 1 adet yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1su bardağıkaşar peyniri(rendelenmiş)
Patates tostu tarifi nasıl yapılır?
Rendelediğiniz ve suyunu sıktığınız patatesleri geniş bir kaseye aktarın. Üzerine yumurta, tuz, karabiber, sıvı yağ ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve güzelce karıştırın. Tost makinenizi iyice ısıtın. Pişirme kağıdını da tost makinesine göre katlayın ve içine hazırladığınız harcı serin. İyice ısınmış tost makinesinde patates tostunuzu iyice kızarana kadar pişirin. Ara ara kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Afiyet olsun!
Kadın - Aile
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Klasik karışık tost
Malzemeler;
- Yarım adet somun ekmek
- 3-4 dilim kaşar
- 6-7 dilim sucuk
- Tereyağı
Klasik karışık tost nasıl yapılır?
Yapılışı: Isınan tost makinesinde sucukları 1 dakika kadar pişirin. Ekmeğin arasına malzemeleri ekleyin, üstüne tereyağı sürün ve kaşarlar eriyip ekmek kızarana kadar yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Afiyet olsun.
Yumurtalı tost
Malzemeler;
- 2 dilim tost ekmeği
- 1 adet yumurta
- 2-3 dilim kaşar
- Tuz
- Karabiber
- Tereyağı
Yapılışı: Kaşarları ekmeğin içine dizin. Ekmeğin 2 tarafına da tereyağı sürün. Tost makinesinde pişirin fakat çıtır bir tost olması için makineyi fazla bastırmayın. Tostunuzu tabağa almadan 1-2 dakika önce tavaya 1 tatlı kaşığı tereyağı koyup bir miktar ısıtın. Üzerine yumurtayı kırın fakat dağıtmamaya çalışın. Yumurtanızın altı kızardıktan sonra kenarından 1 tatlı kaşığı su ekleyip üzerini kapatın bu şekilde 30 saniye daha pişirin. Tostunuzu tabağa alın üzerine yumurtayı ekleyin, yumurtanın üstüne tuz ve karabiber ekleyin. Afiyet olsun.
Bol peynirli tost
Malzemeler;
- Ekmek
- 1-2 dilim mihaliç peyniri
- 50-60 gr dil peyniri
- 1-2 dilim sepet peyniri
- Tereyağı
Yapılışı: Ekmeğin içine peynirleri ekleyin. Ekmeğin 2 tarafını da yağlayın. Tost makinesinde fazla bastırmadan (peynirlerin dışarı akmaması için) 9-10 dakika peynirler eriyip ekmek kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun. Peynir seçimini istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz, sadece peynirlerin tuzluluk oranlarına dikkat edin ve eriyen peynirler kullanmaya çalışın.
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