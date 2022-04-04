Sahur için 5 dakikada hazırlayın, çay demlenene kadar pişirin!
Hem sahurlarınız için, hem de kahvaltı sofralarınız için kolayca hazırlayabileceğiniz bir tarif
Sahur için 5 dakikada hazırlayın, çay demlenene kadar pişirin
Malzemeler
- 3 tane orta boy patates
- 1 büyük kuru soğan
- 50 gr sucuk (susatabilir derseniz katmayabilirsiniz.)
- 3 yumurta
- 1 kase lor peyniri yada kaşar peyniri
- 1 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- Yarım çay kaşığı pulbiber
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Damak zevkinize göre tuz
- Tavayı yağlamak için tereyağı yada margarin
Nasıl yapılır?
Patatesleri inci kibrit boyutunda doğruyoruz. Çok ince doğramayınız. Geniş bir kabın içerisine alıp soğanları ince şekilde doğruyoruz ve aynı kabın içerisine koyuyoruz. Sucukları da aynı şekilde kesin. Tüm malzemeleri birleştirin. Lor peynirde ekleyin daha sonra un, kabartma tozu ve baharatları ekleyin. Damak zevkinize göre katın. Ve tüm malzemeleri karıştıralım, hafif katı olacak. İsterseniz işinizi kolaylaştırmak adına malzemeleri önceden doğrayıp sahurda sadece pişirme aşamasını da yapabilirsiniz. Tereyağında yağladığınız tavaya boşaltın. Ve eşit bir şekilde yerleştirin ve ocağın üzerinde en kısık ayarda ağzı kapalı 15. Dk pişirin. Arada kontrol edebilirsiniz. Arkalı önlü çevirerek pişirin ve kızardığında ocaktan alın. Afiyet olsun.