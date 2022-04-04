Sahur için 5 dakikada hazırlayın, çay demlenene kadar pişirin

Malzemeler

3 tane orta boy patates

1 büyük kuru soğan

50 gr sucuk (susatabilir derseniz katmayabilirsiniz.)

3 yumurta

1 kase lor peyniri yada kaşar peyniri

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım çay kaşığı pulbiber

Yarım çay kaşığı karabiber

Damak zevkinize göre tuz

Tavayı yağlamak için tereyağı yada margarin

Nasıl yapılır?

Patatesleri inci kibrit boyutunda doğruyoruz. Çok ince doğramayınız. Geniş bir kabın içerisine alıp soğanları ince şekilde doğruyoruz ve aynı kabın içerisine koyuyoruz. Sucukları da aynı şekilde kesin. Tüm malzemeleri birleştirin. Lor peynirde ekleyin daha sonra un, kabartma tozu ve baharatları ekleyin. Damak zevkinize göre katın. Ve tüm malzemeleri karıştıralım, hafif katı olacak. İsterseniz işinizi kolaylaştırmak adına malzemeleri önceden doğrayıp sahurda sadece pişirme aşamasını da yapabilirsiniz. Tereyağında yağladığınız tavaya boşaltın. Ve eşit bir şekilde yerleştirin ve ocağın üzerinde en kısık ayarda ağzı kapalı 15. Dk pişirin. Arada kontrol edebilirsiniz. Arkalı önlü çevirerek pişirin ve kızardığında ocaktan alın. Afiyet olsun.