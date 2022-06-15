Şahtere otu faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

Şahtere Otu Nasıl Kullanılır?

Şahtere otu faydaları konusuna geçmeden önce bu bitkinin nasıl kullanılacağına göz atalım. Şahtere otu nasıl kullanılır diye merak edenler için belirtmek gerekirse; bunun için su kaynatılması gerektiği, şahtere otunun sıcak suyun içine atılarak bir süre demlenmesinin beklenmesi gerektiği söylenebilir. 1 su bardağı kadar sıcak suya yarım tatlı kaşığı şahtere otu ilave edilmesi uygundur. Şahtere otu çayı olarak bilinen bu içecek vücuttaki zararlı maddelerin ter yoluyla atılmasını ve vücudun toksinlerden temizlenmesini sağlar.

Şahtere Otu Faydaları Nelerdir?

Şahtere otu çayı yapılışı ardından bu otun faydaların geçebiliriz. Şahtere otu faydaları aşağıdadır.

Karaciğer sağlığı için kullanılır.

Sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisine destek verir.

Safra kesesinde oluşan taşlara ve kistlere olumlu etkileri vardır.

Basur tedavisi için kullanılan şahtere otu basurun geçmesine yardım eder.

Şahtere çayına bir pamuk batırılır ve cilt temizliğinde kullanılırsa sivilceleri kurutur. Bu uygulama tüm vücuda yapılabilir.

Yüksek tansiyonun dengelenmesini sağlar.

Ciltte oluşan yaraların ve deformasyonun engellenmesini sağlar.

Şahtere otu faydaları arasında terleterek toksinlerden arındırması da yer alır.

Mide ağrısına, mide sorunlarına iyi gelir, sindirim sisteminin düzenli çalışması için tüketilir.

Gözlerde ortaya çıkan çapaklanmada olumlu etkisi vardır. Kaynatılıp soğutulan şahtere çayı pamuk yardımıyla gözlere sürülebilir.