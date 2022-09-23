Sahtekar Yunanistan 24 milyon varil petrol kaçırdı

Muhammet Kutlu Ankara

ABD, AB ve NATO’nun başını çektiği batılı ülkelerin Rusya’ya ambargosu, dünyanın gözü önünde Yunanistan tarafından delinmeye ve ikiyüzlü Haçlıların kendi çıkarları için bu ihanete sessizliği devam ediyor.

Ambargo nedeniyle Rusya batılı ülkelere petrol ve doğalgaz sevkiyatını durdururken, AB üyesi Yunanistan, kalabalık tanker filosuyla Rusya’dan aldığı petrolün menşeini değiştirip batıya satarak milyarlarca dolar kazanıyor. İkiyüzlü ABD, geçtiğimiz günlerde Türk iş dünyasına mektup göndererek Rus firmalarla ticaretin sürmesi halinde yaptırım uyarısında bulunurken Yunanistan’a karşı suspus kalmaya devam ediyor.

Hem petrol hem kömür kaçırıyor!

Akit’e Yunanistan’ın imzaladığı tüm anlaşmalara ihanet etmesiyle meşhur bir ülke olduğunu anlatan emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, “Yunanistan’ın devlet refleksi ve kuruluş kodları, verilen söze ya da işbirliğine ihanet noktasındadır. Siyasette, diplomaside ve ekonomideki ana devlet stratejisi hep ‘çıkarım varsa ihanet ederim’ üzerine kuruludur. Bunun en yaygın örnekleri ise; Yunanistan imzaladığı Lozan, Paris ve Bern gibi onlarca anlaşmanın daha mürekkebi kurumadan uymamış bir devlet olmasıdır. Yunanistan, bu olayda da mensubu olduğu AB ve şemsiyesi altına sığındığı Batılı ülkelerin Rusya politikalarına da ihanet etmiştir. Türkiye’yi savaşın en başından beri Rusya yanlısı göstermek için propaganda ve algı yürüten de bunlar. Ambargoyu en ahlaksız yöntemle, kaçakçılık yoluyla yapan da bunlar. Yunanistan 24 milyon varile yakın Rus petrolünü gemiden gemiye aktarma yoluyla kaçırmıştır. Aynı zamanda Rus kömürünü de kaçırarak dünya pazarına kaçak yoldan sunuyorlar. Henüz ambargoların ilk günlerinde Yunanistan’ın Güney Kore’den 50’yi aşkın tanker sipariş ettiğinde Yunanistan’ın ambargoyu bir fırsat olarak gördüğünü analiz etmiştik. Gelinen noktada gerçek yüzlerini bir kez daha gördük” dedi.

Sahtekar devlet

Yunanistan’ın devlet eliyle Rus petrolünü kaçak şekilde transfer ederken çevre ve doğayı da hiçe saydığını anlatan Yaycı Paşa “Bu kaçak transferler esnasında denizin yoğun şekilde kirletildiğini de hatırlatmak isterim. Ukrayna ile Rusya’yı bir masaya oturtan Türkiye’yi sözde ambargolara uymamakla suçlayan, hatta yaptırım tehdidinde bulunan Batı ne yazık ki kaçakçı Yunanistan’a sus pus. Buradan dış politikamızda çıkarmamız gereken dersler olduğu kanaatindeyim” diye konuştu.

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Yunanistan, Kıbrıs ve Denizcilik Direktörü Şafak Yıldırım da; siyaset, politika ve diplomaside Yunanistan’ın her zaman ‘hülle, hile ve sahtekarlıkla devletçilik oynamaya devam ettiğini söyledi.