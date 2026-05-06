Sahtekar TikToker'in oyunu karakolda bitti! Para için şiddet mağdurlarına soyundu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Para ve şöhret uğruna her türlü ahlaki değerin ayaklar altına alındığı TikTok’ta, bu kez kadına yönelik şiddet gibi toplumsal bir yara fütursuzca istismar edildi. Kocaeli’de canlı yayın açarak eşinden şiddet gördüğünü iddia eden ve hüngür hüngür ağlayarak yardım isteyen Sebahat O., devleti ve emniyet güçlerini teyakkuza geçirdi. İhbar üzerine kapısına dayanan polis ekiplerine, ‘Tık almak ve bağış toplamak için kurgu yaptım’ diyen vicdansız kadın, ‘suç uydurma’ ve ‘kamu görevlisini oyalama’ suçlarından yaka paça gözaltına alındı.

Kocaeli’de sosyal medyada açtığı canlı yayında eşinden şiddet gördüğünü öne süren bir kadının gerçeği kısa sürede ortaya çıktı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerine ifadesini değiştiren kadın, olayın kurgu olduğunu kabul etti. Kamuoyunda büyük tepki çeken olay sonrası şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Sosyal medya platformlarındaki çürüme, insanlık onurunu ve toplumsal vicdanı hedef almaya devam ediyor. Kocaeli’de yaşayan Sebahat O., TikTok üzerinden açtığı yayında, gerçek şiddet mağduru binlerce kadının yaşadığı acıları bir "ticari malzeme" olarak kullandı.

TİKTOK'TA KURGU ŞİDDETİ REZALETİ

Çektiği videoda hüngür hüngür ağlayarak şiddete maruz kaldığını söyledi! Evine gelen polise 'para için kurgu yaptım' deyince gözaltına alındı.

Para ve şöhret için her türlü rezilliğin sergilendiği TikTok'ta bu kez kadına yönelik şiddet duyarlılığı istismar edildi.

Kocaeli'de Sebahat O. canlı yayın açıp eşinden şiddet gördüğünü iddia etti, hıçkıra hıçkıra ağlayıp polisten yardım istedi.

Evine gelen polise 'para için kurgu yaptım' deyince gözaltına alındı.

Ahlak timsali değil, cüzdan avcısı! TikTok'un "yakışıklı" tuzağı milleti böyle düdüklüyor: Tezgah başında mısır, yayında servet avcılığı!
TikTok varoşluğu nelere sebebiyet veriyor… Kadını yüzünden bıçakladı
