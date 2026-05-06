Sahtekar TikToker'in oyunu karakolda bitti! Para için şiddet mağdurlarına soyundu

Para ve şöhret uğruna her türlü ahlaki değerin ayaklar altına alındığı TikTok’ta, bu kez kadına yönelik şiddet gibi toplumsal bir yara fütursuzca istismar edildi. Kocaeli’de canlı yayın açarak eşinden şiddet gördüğünü iddia eden ve hüngür hüngür ağlayarak yardım isteyen Sebahat O., devleti ve emniyet güçlerini teyakkuza geçirdi. İhbar üzerine kapısına dayanan polis ekiplerine, ‘Tık almak ve bağış toplamak için kurgu yaptım’ diyen vicdansız kadın, ‘suç uydurma’ ve ‘kamu görevlisini oyalama’ suçlarından yaka paça gözaltına alındı.