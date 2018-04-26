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Sahte savcı suçüstü yakalandı!

Kendisini savcı olarak tanıtan bir dolandırıcı suçüstü yakalandı.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:47
Sahte savcı suçüstü yakalandı!

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce alınan istihbari bilgilerde kendisini polis-savcı olarak tanıtan şüphelinin, Yenipazar ilçesinde bir vatandaşı dolandırmaya çalıştığının öğrenildi.

SUÇÜSTÜ YAPILDI

Bunun üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin Yenipazar ilçesine giderek yapmış oldukları çalışmalar neticesinde şüpheli M.B. suçüstü yakalandı.
Yapılan üst aramasında dolandırdığı L.B’den aldığı 3 adet burma bilezik, 2 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 1 adet 5’i bir yerde diye tabir edilen altın ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli M.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 12:47
  1. Aydın Emniyet Müdürlüğü
  2. dolandırıcılık
  3. sahte savcı

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