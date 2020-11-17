Sahte psikolog, babayı 300 bin lira dolandırdı

İstanbul’da uyuşturucu bağımlısı oğlunu tedavi ettirmek için psikolog sandığı Ertan Ş'ye 250 bin TL değerindeki 3 arsasının tapusunu devreden ve açtığı davayla tapularını kurtaran baba Selçuk Güler, Ertan Ş. hakkında ‘yetkisiz hekimlik’ suçundan açılan davada tanık olarak ifade verdi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Ertan Ş. hakkında şikayetçi olan Selçuk Güler, verdiği ifadede, olay tarihinde oğlunun uyuşturucu kullandığını, bir arkadaşının bu durumu sanık olan Ertan Ş.'ye anlattığını, bunun üzerine sanığın bir gece kendisini arayarak görüşmek istediğini söyledi.



250 bin lira istedi



Sanığın Beyoğlu'ndaki ofisine gidip görüştüğünü, sanığın, oğluyla da görüşmek istediğini anlatan Güler, "Sanık oğlumla da görüştü. Sanığın girişimiyle oğlumu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümünde yaklaşık 15 gün yatırdık. Oğlum çıkmaya yakın sanık yanımıza geldi. Evde 1 yıl tedavi uygulayacağını, çocuğumun yüzde 70-80 bu illetten kurtulacağını söyleyip benden 250 Bin TL istedi" dedi.



Güler, sanığa bu kadar parasının olmadığını ancak Adapazarı'nda bulunan 3 arsasını verebileceğini söylediğini belirterek, yaşananları şöyle anlattı: "Sanık bunu kabul edince arsaları kendisine devrettim. Bana evimi değiştirmemi söyledi. Oradan taşınıp başka bir eve geçtik. Çocuğum hastaneden çıktıktan sonra tedavi başlayana kadar başında beklememi söyledi. Yaklaşık 2 ay boyunca oğlumla birlikte evde kaldım. Sonrasında sanık ile tekrar buluştuk ve bana kızımın da psikolojisinin bozuk olduğunu, onun da tedavi olması gerektiğini, bunun için Tekirdağ'daki yazlığımı da kendisine vermem gerektiğini söyledi. Kabul etmediğimi söyleyince sinirlendi ve yanlış yaptığımı söyledi. Bir daha da telefonlarıma çıkmadı. Psikologlar Derneği'ni aradım. Bana sanığın psikolog olmadığını ve kendilerinde kaydı bulunmadığını söylediler. Dolandırıldığımı anlayıp tapu iptali davası açtım ve kazandım.”



Nitelikli dolandırıcılık



Sanık avukatı ise, tanık ile sanık arasında tapu davası nedeniyle husumet olduğunu, bu nedenle tanığın beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini iddia etti. Mahkeme, diğer tanıkların ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi.



Baba Güler, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, şahısla ilgili nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda da bulunduğunu belirterek, "Sanık, beni toplamda 300 Bin TL dolandırdı. Bir insan hayatı üzerinden bize zarar verdi, 1 yılımızı ve ondan sonraki sürecimizi heba etti. Adaletten, benim gibi başka insanları mağdur etmemesi için bu kişinin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.