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Gündem Sahte pasaportla girmeye çalıştı! İstanbul Havalimanı'nda enselendi
Gündem

Sahte pasaportla girmeye çalıştı! İstanbul Havalimanı'nda enselendi

Daha önce hakkında terör örgütü DAEŞ üyeliğinden işlem yapılarak sınır dışı edilen Irak uyruklu bir kişi, İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 11:22:00 -
Sahte pasaportla girmeye çalıştı! İstanbul Havalimanı'nda enselendi

Sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan, terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan aranan yabancı uyruklu bir şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

AA'nın aktardığı habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda 7 Kasım'da yapılan çalışmalarda, sahte pasaportla yurda girmeye çalışan Irak uyruklu H.S.R.G'ye, pasaport kontrolü sırasında durumundan şüphelenilmesi üzerine parmak izi incelemesi yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, şüphelinin gerçek isminin Ş.H.S.R.R olduğu, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 2018 yılında Hakkari'den yurda kaçak giriş yaptıktan sonra faaliyetlerde bulunduğu Adana'da yakalandığı ve Irak'a sınır dışı edildiği tespit edildi.

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