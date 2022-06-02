Sahte para operasyonunda 9 tutuklama
Gaziantep ve Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "parada sahtecilik" suçunu işlediği gerekçesiyle bazı şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.
Ekipler, iki kentte belirlenen 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde 37 bin 700 lira sahte para ve 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.