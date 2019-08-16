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Sahte nakliyeciler sahte plakalı tırla firmaları dolandırdı

Kahramanmaraş’ta sahte plakalı tırla Gaziantep’ten besi yemi çalan 2 şüpheli nakliye firmasının ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:43
Sahte nakliyeciler sahte plakalı tırla firmaları dolandırdı

Kahramanmaraş’ta sahte plakalı tırla Gaziantep’ten besi yemi çalan 2 şüpheli nakliye firmasının ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.



Alınan bilgilere göre, Arif Y. (66) ile Hakan C. (47) Kayseri’den kiraladıkları tırla Gaziantep’te nakliye firmasından maddi değeri 40 bin TL olan hayvan yemini teslim aldı. 2 zanlı nakliye firmasından alınan yemleri Kahramanmaraş’ta bayilere satmak istedi. Bayilerin firmaya bilgi vermesi üzerine nakliye firması polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, Gaziantep yolunda 38 KV 838 plakalı tırı durdurdu. Yapılan incelemede aranan tır olduğu anlaşılması üzerine araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Hayvan yemlerini taşıyan tır ise, emniyet otoparkına çekildi.



Cezaevinden izinli çıkmış


Sürücü Arif Y.’nin kalpazanlıktan suç kayının olduğu, Hakan C.’nin ise, hırsızlık suçundan hakkında çok sayıda kaydının olduğu ve Kayseri Açık Cezaevi’nden 7 gün izinli çıktığı tespit edildi. Şüphelilerin aynı yöntemle Hatay, Diyarbakır ve Kayseri’de 3 olaya karıştıkları belirlendi.



Hayvan yemleri satılmadan bulunan nakliye firması yetkilisi Kadir Avşar, “Dün gece 3 sıralarında çıktı bu araç. Plakası 31 iken 38 olarak değiştirilmiş. Olayla ilgili müracaatta bulunduk. Bizden alınan yemleri sabah saatlerinde burada satmaya çalışmış. Bayilerin haber vermesiyle bizde tırın peşine düştük. Allah’aşükür bulundu” dedi.



“Biz kullanıldık”


Gözaltına alınan tır sürücüsü Arif Y. ise, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, “Çekmeyin bizim suçumuz günahımız yok. Ne anlatacağım? Elinizi ayağınızı öpeyim benim torunum var.Biz kullanıldık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 00:43
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