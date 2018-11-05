Sahte kimlikle yakalandı! Şok gerçek ortaya çıktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında sahte kimlikle yakalanan ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şahıs tutuklandı.

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında durdurulan bir şahsın yapılan kontrollerinde üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğu belirlendi. İsminin A.K. olduğunu iddia eden şahısın yapılan kimlik kontrollerinde asıl isminin A.T. olduğu ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Tutuklandı

Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan A.T., Gölcük Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahısın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.