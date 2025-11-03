Sahte kimlik ve perukla topuklarken enselenmişti! PKK’nın vekili Güzel'e 8 yıl 9 ay hapis!

  • İSTANBUL
PKK’lı sevgilisi ile dağ romantizminden fotoğrafların ortaya çıkması ve Kandil’in emri ile HDP’den vekil yapıldığı ortaya çıkınca peruk ve sahte kimlikle topuklarken sınıra giderken enselenen Semra Güzel’in yargılandığı davada karar verildi. PKK’lı Güzel’e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliye edildi.

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yargılandığı davada karar verildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılan sanık Semra Güzel, tanık beyanlarında ve HTS kayıtlarında bahsi geçen PKK şüphelilerinin tıp öğrencisi olduğunu, telefon görüşmelerini yaptığı zaman aralığında ise Tabip Odası yönetiminde görev aldığı için öğrencilerle iletişime geçmesinin normal bir durum olduğunu, örgütsel bir bağlantısı olmadığını savundu.

SİLAHLI ROMANTİZM FOTOĞRAFLAR MANİPÜLASYONMUŞ!

Sanık Güzel, 2 Eylül 2022' de İstanbul'dan yurtdışına kaçmak için Edirne'ye giderken "Mehtap Dayan" isimli sahte kimlikle yakalanmasına ilişkin, "Yaşanan süreç boyunca fotoğrafların yayınlanmasıyla birlikte ölüm tehdidi aldım. Kendimi savunmak, korumak durumundaydım. Fotoğraflarım bir senaryo gibi basına servis edildi. 'Sevgili' ibaresi kullanılarak tepki oluşturuldu. Medyada bu bir karalama kampanyasına dönüştü ve ben tehditlere maruz kaldım, can güvenliğim tehlikedeydi. Bu fotoğrafların nasıl çekildiği gündeme gelmeden, direkt hangi cezayı almam gerektiği konuşuldu. Daha dokunulmazlığım kaldırılmadan bunlar yaşandı. Benim milletvekili olmadan önce çekilen bu fotoğraflarımı vekil olduktan sonra kıymete bindi, manipüle edildi" dedi. Dosyanın başından beri elle tutulur bir delil olmadığını ileri süren Güzel, mahkemeden beraat talebinde bulundu.

Savcı ise mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, yargılamanın geldiği aşama ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alındığında adli kontrol tedbirlerinin ölçülü olacağı kanaatine varıldığından, mahkemece verilecek olan adli kontrol tedbirlerinin uygulanması

Kararını açıklayan mahkeme sanık Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek tahliyesine hükmetti.

 

