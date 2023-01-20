Sahte kehribar nasıl anlaşılır? Herkes peynir ekmek gibi Türkiye'den topluyor! Kehribar testi

Kehribar Taşı Nedir?

Yüzyıllar öncesine dayanan pinus succinifera isimli bir çam türünün reçinesinin fosilleşerek taşlaşmış haline kehribar taşı denir. Kehribar halk arasında ağaç reçinesi olarak da bilinir. Literatürde bilinen diğer adıysa amberdir.

Plastiğin ve bakalitin kullanım alanları arttıkça bu maddeler kullanılarak sahte kehribar yapımına da başlanmış ve piyasaya yayılmıştır. Taklit kehribarların en çok görüldüğü yerler ise Kuzey ve Doğu Afrika ülkeleri ile Orta Doğu ve Hindistan’dır.

Kehribar taşı içeriğinde hidrojen, oksijen, süksinik asit ve karbon gibi mineraller içerir. Reçine fosilleşmeye başlamadan önce sinek, arı, kurtçuk gibi canlıları içine hapsetmesiyle onların da fosilleşmesini sağlıyor. Bu şekilde çıkarılan kehribar taşları hem tarihe ışık tutuyor hem de çok değerli oluyorlar.

Kehribar Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Dünyadaki kehribar yataklarının % 90’ı Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’nde bulunuyor. Avrupa’da ise

Polonya, Ukrayna, Romanya, İsveç, İngiltere, Hollanda ve Sicilya’da kehribar yatakları bulunuyor. Türkiye’de ise az da olsa Bayburt, Erzurum, Erzincan gibi bölgelerde kehribar bulunuyor. Hatta yıllarca Bayburt’ta yerel halk buldukları kehribarı kömür ve çıra diyerek yakmışlardır.

Kehribarlar deniz kıyılarında, akarsularda, bataklık ve alüvyonlar arasında toplanmışlardır. Özel sondajlarla parça parça çıkarılırlar. Çok hassas olduklarından özel işçilik uygulanarak saydam ve parlak halde satışa sunulurlar.

Hem yeni madde kullanımı hem de kimya endüstrisindeki gelişmeler taklit kehribar üretenlerin işlerini kolaylaştırmıştır.

Sahte kehribar üretmenin birkaç farklı yolu vardır. En yaygın olanında kullanılacak sentetik ürün kehribarın doğada bulunan şekline benzetilerek içine fosiller yerleştirilir ve reçine kokulu yağa batırılır. Sahte kehribar yapımında kullanılan malzemeler genel olarak plastik, bakalit, cam, akrilik, polyester ya da copaldir.

Sahte Kehribarı Anlamanın Yolları

Sahte kehribarı anlamak için öncellikle fiziksel özelliklerine bakılabilir. Sahte kehribarların içinde bulunan fosiller genelde fazla bozulmamış olur ve taşın içinden seçilebilirler. Gerçek kehribarda ise fosilin boyutu birkaç milimetreyi geçmez ve genelde bulanık bir görüntüye sahiptirler.

Başka bir yol olarak da ısıtılmış herhangi bir metal kehribarın bir köşesine değdirilir. Gerçek kehribar ise sıcak metalle temas ettiğinde hoş bir reçine kokusu oluşur. Sahte kehribarda ise sentetik maddelerden dolayı kötü bir koku yayılır.

Üçüncü yöntem olarak kehribar ısınıncaya kadar bir kumaşa sürtülür. Hafif ısınan kehribar saç teline ya da bir kağıt parçalarına yaklaştırılır. Eğer kehribar saçı veya kağıtları çekiyorsa bu onun gerçek bir kehribar olduğunu gösterir.

Gerçek bir kehribar ultraviyole ışınları altında mavi ya da sarı renkte parlar. Sahte kehribar ise genel olarak beyaz renkte parlar.

Kehribarın gerçek olup olmadığını anlamanın en kesin yolu ise IR spectroscopy adı verilen bir uygulamadır. Bu uygulamayla kehribar kızılötesi ışınlara maruz bırakılır ve nasıl tepkimeye girdiği izlenir.

Kehribarla ilgili ek bilgiler de vermek gerekirse gerçek kehribarın insan vücudu için çeşitli faydaları da bulunmaktadır.

Kehribar taşını yanınızda taşımak metabolizmanızın hızlı çalışmasını sağlar ve sizi mide hastalıklarından korumaya yardımcı olur.

Sinir hastalığı ve depresyon şikayeti olan kişileri rahatlatma konusunda yardımcıdır. Ani sinirlenmeler ve travmalar esnasında etrafınıza zarar vermenizi önlemeye yardımcıdır.

Yapılan araştırmalara göre üzerinde kehribar taşı taşıyan insanlarda daha az kalp krizine yakalanma riski olduğu görülmüştür.

Kehribar taşının ağrıyan bölgelere koyulduğunda o bölgedeki ağrıların azaldığı da görülmüştür.

Gerçek sıkma kehribar nasıl ANLAŞILIR?

Aseton yardımıyla sıkma kehribarın gerçek olup olmadığı kolay bir şekilde ortaya çıkarabiliyor. Bir kulak çöpüne benzer bir ürünle, sıkma kehribar taşına aseton damlatılır. Damlatılma sonucunda taş üzerinde herhangi bir hasar veya etki görülmüyorsa, bu taş gerçek taştır.

Orjinal kehribar nasıl anlaşılır?

Isıtılmış bir iğneyi kehribarın içerisine doğru hafifçe itmeye çalışınız veya kehribarın ucundan hafifçe ısıttığınız zaman burnunuza taze bir reçine (çam kokusu) geliyorsa bu gerçek bir kehribar olduğuna işarettir. Sentetik olan etrafa rahatsız edici bir koku yaymaktadır.

Gerçek kehribar nasıl anlaşılır tuzlu su: Kehribar taşının gerçekliğini anlamak için 8 tatlı kaşığı tuz ve orta ölçekli bir su bardağına ihtiyacınız bulunuyor. Tuzu suyla iyice karıştırdıktan sonra kehribar taşınızı suya bırakın. Gerçek kehribar taşı suyun üstünde yüzecekken sahte olanlar hızlı bir şekilde batacaktır. Gerçek kehribar Fiyatları farklılık gösterir.

Damla kehribar nasıl ANLAŞILIR?

Bu testi yapmak için yaklaşık 7 çay kaşığı tuz ve orta boy bir bardak suya ihtiyacınız olacak. Suya bir çay kaşığı tuz ekleyin ve tuz tamamen eriyene kadar iyice karıştırın. Bir sonraki adımda bu suya bir kehribar taşı ekleyin. Gerçek damla kehribar bu suda kolayca yüzer, çoğu sahte kehribar ise çabucak batar.