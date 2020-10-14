  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sahte internet siteleri aracılığıyla göçmenleri dolandıran 36 şüpheli yakalandı
Aktüel

Sahte internet siteleri aracılığıyla göçmenleri dolandıran 36 şüpheli yakalandı

Zanlıların, yabancı uyrukluların ikamet tezkeresi işlemleriyle ilgili Göç İdaresine ait "e-ikamet.goc.gov.tr" resmi internet site ve adresinin benzerlerini açtıkları belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:48:23 -
Sahte internet siteleri aracılığıyla göçmenleri dolandıran 36 şüpheli yakalandı

ANKARA (AA) - Başkentte, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kurumsal kimlik öğelerini kullanarak sahte internet sitelerinden çok sayıda yabancı uyrukluyu dolandıran ve bu şekilde 3 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 36 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu koordinesinde, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kurumsal kimlik öğelerini kullanarak yüzlerce yabancı uyrukluyu dolandıranları yakalamak için 6 aydır titizlikle süren bir çalışma başlattı.

Ekipler, yabancı uyrukluların ikamet tezkeresi işlemleriyle ilgili, kendilerini bu işlemleri yapan yetkili bir kurummuş gibi gösterdiklerini, Göç İdaresine ait "e-ikamet.goc.gov.tr" resmi internet site ve adreslerinin benzerlerini açtıklarını tespit etti.

- 0 850'li hatlarla güven kazanmaya çalışmışlar

Dolandırıcıların, açtıkları sahte internet sitelerine giren yabancı uyruklulardan işlem ve harç ücreti adı altında para talep ettiği, kendilerine kurumsal bir imaj vermek için de 0 850'li hatlardan mağdurlara geri dönüş yaptıkları ve bu şekilde güven kazanmaya çalıştıkları belirlendi.

Ekipler, kendilerini yetkili bir kuruluş gibi tanıttıkları saptanan 9 şirketi tespit ederek, 36 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla Ankara'da gözaltına aldı.

Bu yöntemle yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen dolandırıcıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerden M.C'nin evindeki aramada, uyuşturucu madde ürettiği tespit edildi. Konuyla ilgili Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce ayrıca işlem başlatıldı.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis, resmi internet sitelerinin benzerini açıp çeşitli sosyal paylaşım sitelerinde reklam veren dolandırıcılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbe imalı tweete vatandaşlardan tepki
Gündem

Darbe imalı tweete vatandaşlardan tepki

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın darbe imalı 'ışıklar yanıyor' tweetine vatandaşlardan tepki yağdı. 15 Temmuz'da tankların altına y..
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini vurdu
Gündem

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini vurdu

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan'da sivil hedefleri vurmak için yerleştirdiği balistik füzeler Azerbaycan ordusu tarafından vuruldu.
Akıllara zarar 'ateşkes' çağrısı!
Dünya

Akıllara zarar 'ateşkes' çağrısı!

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Moskova'da gerçekleştirilen Dağlık Karabağ'da müzakere anlaşmasına rağmen devam eden çatışmalarla ilgili AGİT Mi..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay