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Yerel Sahte içki operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Sahte içki operasyonu: Gözaltılar var

Yılbaşı öncesi piyasaya sürülen tonlarca sahte içki can almaya devam ederken Ordu’da 10 adreste yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 20:17:00 -
Sahte içki operasyonu: Gözaltılar var

Ordu’da sahte alkole karşı yapılan operasyonda 10 adreste yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Altınordu ilçesinde 3, Ünye ilçesinde 1, Fatsa ilçesinde 4, Ulubey ilçesinde 1, Mesudiye ilçesinde 1 adres olmak üzere toplam 10 adreste 30 personelden oluşan 10 ekibin katılımıyla arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada 4.5 litre alkol, 44 litre etil alkol, 7 adet alkol yapımında kullanılan kit ele geçirildi.

9 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Olayla ilgili yakalanan 9 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun’a muhalefetten adli işlem yapıldı.

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