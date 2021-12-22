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Yaşam Sahte içki can almaya devam ediyor! Mersin'de 2 kişi daha öldü
Yaşam

Sahte içki can almaya devam ediyor! Mersin'de 2 kişi daha öldü

Yılbaşı öncesi piyasaya sürülen tonlarca sahte içki can almaya devam ediyor. Mersin'in Mut ilçesinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 16:06:00 -
Sahte içki can almaya devam ediyor! Mersin'de 2 kişi daha öldü

Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Tedavi altına alınanlardan birinin de beyin ölümü gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Mut ilçesinde, kendi ürettikleri sahte alkolden etkilenerek hastaneye başvuran 5 kişiden 57 yaşındaki Ali E., tedavi gördüğü Mut Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Necati Y. bugün hayatını kaybederken, A.A.'nın da beyin ölümü gerçekleşti.

Tedavileri sürüyor

Hastanede yatan 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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