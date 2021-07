Sahte hesaplara erişim engeli FETÖ’yü bitirir!

Hasan Eğrigöz Ankara

AK Parti’nin, ekim ayında Meclis gündemine getirmeyi planladığı sosyal medya çalışmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgiye göre sosyal medya ile ilgili Meclis’te düzenleme yapmayı planlayan AK Parti, yeni anayasa çalışmasına da bazı hükümler koymayı amaçlıyor. Almanya, Fransa, İngiltere ile AB ülkelerinin yaptığı sosyal medya çalışmalarını da tek tek inceleyen AK Parti, Türkiye’ye özel bir model getirmeyi hedefliyor. Özellikle Almanya modelinin yakından incelendiği, bazı cezai yaptırımlar getirilmesinin planlandığı ifade ediliyor.

Temsilcilik zorunluluğu ile sanal suçlarda azalma oldu!

Akit’e konuşan Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, yeni yasa ile ilgili bazı önerilerde bulunarak, şunları dile getirdi: “Sosyal medya platformlarının tamamı yapay zeka ile yönetiliyor. Daha önce yapılan düzenlemeyle sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de temsilcilik bulundurma zorunluluğunun getirilmesinin ardından sanal suçlarda, insanları kışkırtan, sokağa davet eden hesaplarda epeyce bir azalma oldu. Demek oluyor ki yaptırımlar etkisini gösterdi. Yalan terörü ve siber zorbalığın engellenmesi için de, sahte hesaplara erişim yasağı getirilmesiyle olur. Çünkü bunu en çok FETÖ’cüler kullanıyor. Sahte hesaplara erişim engelinin getirilmesi, FETÖ’nün kirli provokasyonlarını, yalan terörünü, siber zorbalığını bitirir. Öneriler arasında hapis cezası da var. Bu yalan teröründe caydırıcı olacaktır. Yeni düzenleme tüm kesimlerce desteklenmelidir. Çünkü bu konuda her kişi, her kurum, her parti mağdur edilebilir.”

Provokasyon alanına dönüştü

Sosyal medya platformlarının provokasyon alanına dönüştüğünü ve söz konusu düzenlemenin şart olduğunu vurgulayan Altun, şöyle devam etti: “Sosyal medya, insanların kendilerini rahatça gizleyebildiği için tahrik etmeye, nefret ve kin uyandırmaya müsait bir alan. Dolayısıyla hem bireysel hem toplumsal sonuçları olabilen bir mecra. Öyle bir düzenlemeye ruh sağlığı yerinde olan hiçkimsenin karşı çıkmaması, itiraz etmemesi lazım. Çünkü bana bu mecrada mağdur olmayan hiçbir insanı gösteremezsiniz. Siber zorbalıktan tutun, ayaklanmalara, iç karışıklıklara, özellikle 2023’e yaklaştığımız bir dönemde, sosyal medya platformları tam bir provokasyon alanına dönmüş durumda. Dolayısıyla bu yasanın bir an önce Meclis’ten geçmesi lazım. Çünkü çocuklar mağdur, kadınlar mağdur, vatandaş mağdur, ekonomik, sosyal, siyasal anlamda birçok olumsuz infial yaratacak sonuçları var. O yüzden bu yasanın bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Sahte hesapların da kapatılması lazım. Çünkü bu sahte hesaplar insanları kışkırtıyor, sokağa davet ediyor. Ülkelerin sosyal ve siyasal dengelerini bozuyor. Bunları engelleyecek bir yasayı yürekten alkışlarım.”