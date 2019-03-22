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Sahte güneş gözlüklerine dikkat

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte güneş gözlüğü kullanımıartıyor.

22 Mart 2019 Cuma 11:14
Sahte güneş gözlüklerine dikkat

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte güneş gözlüğü kullanımıartıyor.


Uzmanlar bireylerin daha çok, "ucuz" olduğu için bilinçsizce tercih ettiği sahte güneş gözlüklerinin, göz sağlığı açısından birçok sıkıntıyı da beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.


Uzmanlar, daha sağlıklı bir görme fonksiyonu için güneş gözlüğü konusunda vatandaşları seçici davranmaları noktasında uyardı


Kars’ta Ege Optik’te yaklaşık 20 yıldır gözlük satışı yapan Optisyen Evren Kınık, sahte imitasyon güneş gözlüklerinin zararlı olduğunu ve kataraka yol açtığını söyledi.


Kınık, “İşportada satılan gözlükler, Ülkemize daha çok kaçak yollarla giren, halk sağlığı için tehlike teşkil eden ürünlerdir. Bu ürünler, alerji, cilt kanseri, kolayca kırılabileceği için yüz yaralanmalarına sebep verebilir, kolayca tutuşup yanabilir, Ultraviyole radyasyonunu yeterli tutmaz, trafik sinyalizasyon renklerini ayırt edemediği için trafik kazalarına can ve mal kayıplarına kayıt dışı olduğu için katma değer vergisi kaybına sebep olur. Çok sayıda sağlık problemine sebep olur. Gözün ve yüzün yaralanmalara karşı korunması ve emniyeti çok önemli bir husustur. Cam olan güneş gözlüklerinde (işportada) ham madde olarak pencere camı ham maddesi kullanılmaktadır. Bu malzeme çok kırılgandır. Optik camlar pencere camlarına göre 6 defa daha basınca karşı dirençlidir. Kırıldığında dağılarak göze zarar vermez.İşporta gözlüklerinde bu risk çok yüksektir. Keskin bıçak şeklinde parçalara ayrılır. Optik cam mozaik gibi kırılır ve dağılır. Eğer yüzde 100 ultraviyole koruyuculuğu olmayan bozuk camları takarsak karanlık bir ortam oluşacağından göz bebeklerimiz genişleyecektir. UV radyasyonu etkisi kümülatiftir. Daha erken katarak oluşmasına sebep verir” dedi.


Güneş gözlüğünün bir çift renkli cam ve çerçeveden ibaret olmadığına vurgu yapan Optisyen Evren Kınık, “Güneşin zararlı ışınlarından korumak için güneş gözlüğü mutlaka kullanılmalı. Ancak piyasada bulunan kalitesiz güneş gözlükleri sağlığına kalıcı zararlar verebilir. Gözler ultraviyole ışınlardan gerçek güneş gözlükleri ile korunmalı. Sahte güneş gözlükleri renginden dolayı göz bebeğinin fazla büyümesine neden olur. Kalitesiz cam ultraviyole ışınları engelleyemediği için gözün tam odak noktasına daha fazla zararlı ışın girer. Bu gözde körlüğe kadar gidebilecek kalıcı hasarlar bırakır. Güneşli havalarda güneş gözlüğü takıyorsak göz bebeğimiz daha fazla açılır. Yani gözümüz daha fazla ışık alır. Eğer gözlük camları kalitesizse gözlerimize daha fazla UV ışını girer. Körlüğe kadar gidebilecek zararı gözümüze istemeden veririz. Bu durumda hiç gözlük takmamak aslında daha iyidir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:14
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