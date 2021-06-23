Sahte faturaya 15 yıl hapis

AK Parti, 4'üncü yargı paketinden son anda çıkartılan sahte fatura ve belge düzenlemesi üzerinde tekrar çalışmaya başladı. Buna göre, sahte fatura ve belge düzenleme zincirleme suç sayılacak. Böylece değişik zamanlarda işlenen aynı suça tek bir ceza verilmesi söz konusu olacak. Mevcut uygulamada, her vergi dönemi için ayrı ceza verilip, örneğin 5 dönemin cezası toplanıyordu. Yeni düzenlemede ise tek ceza uygulaması yapılacak. Cezanın 12 ya da 15 yıl olması üzerinde duruluyor. Vergi kanunlarına göre tutulması gereken defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp, tüm borcunu öderse, idareye karşı dava açmazsa veya açtığı davalardan vazgeçerse cezası yarı oranında indirilecek.

Çalışmanın önerge ile Genel Kurul ya da komisyon aşamasında 4'üncü yargı paketine eklenmesi hedefleniyor. Mevcut sistemde sahte fatura ve belge düzenleyenlere 18 aydan 3 yıla kadar ceza veriliyor. Her mali yıl için ayrı ceza verildiği için toplamda 40 yıla kadar varan cezalar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle sahte fatura ve belge düzenleme suçunun zincirleme suç haline getirilmesine ilişkin çalışma yapılmış ve bu yargı paketi içinde yer almıştı. Sahte fatura düzenlenmesinin zincirleme suç kapsamına alınmasına ilişkin düzenleme Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklardan gelen itirazlar üzerine son anda paketten çıkartılmıştı.

İtirazın gerekçesi ise "böyle bir değişiklik vergi kaçıkçılarına af anlamına gelebilir, vergi kaçakçılarını teşvik edebilir" olmuştu. Ancak AK Parti, son anda paketten çıkartılan düzenlemeyi tekrar gündemine aldı. Hem ilgili bakanlıkların hem de vatandaşın kaygılarını giderecek bir çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma kapsamında suç ve eylem arasında denge kurulacak. Bunun için Yargıtay ve ilgili tüm kurumların temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yapılacak. Bunun sonucunda ise düzenlemeye son şekli verilecek.

Adil düzenleme

Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç da geçen günlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "4. yargı paketi hazırlıkları süreci içinde vergi kaçakçılığı suçu için getirilecek olan yeni düzenlemelerin cezanın caydırıcılığını ortadan kaldırmaması,vergi hukuku, maliye ve ticari hayat aşçısından etki analizlerinin yapılması, hem uygulamada ortaya çıkan sorunu ve mağduriyetleri giderecek, hem de suçla mücadeleyi zaafa uğratmadan adil bir çözümü sağlayacak bir düzenleme yapılabilmesi için çalışmalar sürmektedir" dedi.