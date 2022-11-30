  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Sahte doktor'un babası konuştu: Oğlum onu parasız bırakmadı
Gündem

'Sahte doktor'un babası konuştu: Oğlum onu parasız bırakmadı

Tekirdağ'da, "sahte doktor" soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın babası Ali Özkiraz, "Ben kızımı doktor olarak biliyorum. 'Helal olsun, gurur duyarım' dedim. Sahteliğinden hiç haberimiz yok." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 23:03:00 -
'Sahte doktor'un babası konuştu: Oğlum onu parasız bırakmadı

Tekirdağ'da, "sahte doktor" soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın babası Ali Özkiraz, "Ben kızımı doktor olarak biliyorum. 'Helal olsun, gurur duyarım' dedim. Sahteliğinden hiç haberimiz yok." dedi.

Özkiraz, AA muhabirine, kızı Ayşe'nin annesi S.A'dan 2009 yılında boşandığını, 2011 yılında ise ikinci kez evlendiğini ve kızının boşandığı tarihten bu yana annesiyle yaşadığını söyledi.

Kızıyla ilgili durumu medyadan öğrendiğini belirten Özkiraz, "Ben kızımı doktor olarak biliyorum. 'Helal olsun, gurur duyarım' dedim. Sahteliğinden hiç haberimiz yok. Ben bin kilometre bu yandayım. O benden bin kilometre uzakta." ifadesini kullandı.

Tekirdağ'a 2012'de yerleştiğini ve 6 sene orada yaşadıktan sonra Tokat'a döndüğünü anlatan baba Özkiraz, "Tekirdağ'da yaşadığım süre içerisinde kızımı iki defa gördüm. İlkinde kızımı Kapaklı'da yanıma rahmetli dayısı getirdi. İkincisinde ise yeğenim ile oğlum Kumbağ'da plaja getirdiler. Orada detaylı şekilde kızımla görüştüm. Kızım bana, 'Baba ben okuyorum, okursam bana destek olur musun?' dedi. 'Kızım biliyorum, başarılısın. Abin ve ben sırtımızda taş taşırız, yeter ki sen oku kızım. Oku kendini kurtar' dedim. Benim dediğim bu." diye konuştu.

Ağabeyinin kardeşine sürekli destek olduğunu vurgulayan Özkiraz, "Benim traktörüm satıldı. Abisi yine para gönderdi. Üniversite tıp kitapları evvelki sene 12 bin lira idi, bir traktör parası. Abisi sürekli parasını aktardı. Kamyonum da satıldı. Kamyonumdan da traktörümden de oğlum para verdi. Oğlum onu parasız bırakmadı. Oğlum, doktor çıkınca da yanına gitti. Biz burada şoka girdik. Benim kızımı suçlamasınlar, o çocuk. Ben kızımın sonuna kadar arkasındayım. Bu can çıkana kadar kızımın yanındayım." dedi.

Ne olmuştu?

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.

1 yıldır hastanede sahte doktorluk yaptı! Gerçek bakın nasıl ortaya çıktı
1 yıldır hastanede sahte doktorluk yaptı! Gerçek bakın nasıl ortaya çıktı

Gündem

1 yıldır hastanede sahte doktorluk yaptı! Gerçek bakın nasıl ortaya çıktı

Sahte doktorun yeni skandalı ortaya çıktı! Detaylar inanılmaz
Sahte doktorun yeni skandalı ortaya çıktı! Detaylar inanılmaz

Gündem

Sahte doktorun yeni skandalı ortaya çıktı! Detaylar inanılmaz

Sahte doktor başka sahte doktoru ihbar etti: O da ‘beyin cerrahı’ çıktı!
Sahte doktor başka sahte doktoru ihbar etti: O da ‘beyin cerrahı’ çıktı!

Gündem

Sahte doktor başka sahte doktoru ihbar etti: O da ‘beyin cerrahı’ çıktı!

Sahte doktorun annesi konuştu! ‘Hayali doktor olmaktı ama...’
Sahte doktorun annesi konuştu! ‘Hayali doktor olmaktı ama...’

Gündem

Sahte doktorun annesi konuştu! ‘Hayali doktor olmaktı ama...’

Resmen açıklandı! Sahte doktor maaş alıyor muydu?
Resmen açıklandı! Sahte doktor maaş alıyor muydu?

Gündem

Resmen açıklandı! Sahte doktor maaş alıyor muydu?

Sahte doktorla ilgili ağızları açık bırakacak detay! Bunu da yapmış!
Sahte doktorla ilgili ağızları açık bırakacak detay! Bunu da yapmış!

Yaşam

Sahte doktorla ilgili ağızları açık bırakacak detay! Bunu da yapmış!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23