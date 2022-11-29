Sahte doktorun annesi konuştu! ‘Hayali doktor olmaktı ama...’

Tüm Türkiye sahre doktor olayını konuşuyor. Pratisyen hekim olarak kendisini tanıtan, ameliyatlara giren hatta hastalara dikiş atan A.Ö’nün annesi kızının bu işi tek başına yapmasının mümkün olmadığını belirtti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendisini doktor olarak tanıttığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan A.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yapılan araştırmada A.Ö'nün diplomalarının sahte olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

‘Bir sabah ağlayarak uyandı’

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi Sema Arslan, ATV'ye konuştu. Anne herkes gibi bu olayı yeni öğrendiğini belirten Arslan, "Ben büyüyünce doktor olacağım derdi. 'Anne sen çok çektin, ben seni kurtaracağım' derdi. Doğru söyleseydi, beni kurtarmasaydı. Bu kartları nasıl çıkarttı? Ben arıyorum, arkadaşları ile Çapa'da yemek yiyor. O güne kadar bilmiyorduk" dile konuştu.

Anne Arslan, "Gece saat 23.00'da tutuklandı denildi. Maaş almış olsaydı, paraya heves etti derdim. Ama bu da yok. Bir sabah bağırarak uyandı. Korktum. Ne oldu dedim. Anne ben sınavdan 496 puan almışım dedi. Tercihlerini yaptı. Bir hafta on gün sonra, anne 'Ben Çapa'yı tutturmuşum' dedi" ifadelerini kullandı.

Kızının üniversiteyi kazandığına inanan Arslan, "Kayıt olmaya gittiğinde iki tane kimlik getirdi. Biri fakülte kimliği, biri de tıp fakültesi kimliği. 'Anne bunu bana zimmetlediler' dedi. Yurda yerleştirdik. Yurt müdürünün numarasını aldık. İlk defa ayrılıyorduk kızımızdan. Kazanmış kızımız dedik. Rabbim her anneye, babaya bunu nasip etmezdi. İstanbul'da bir yıl kaldı, geri geldi. 'Dekanlıktan bulunduğunuz yerlerdeki hastanelerde ve sağlık ocaklarında ders görün dediler' dedi. Bir çocuk cerrahisi var. Ben onun yanında çalışacağım dedi. Hatta bir arkadaşım daha var dedi. İki kişi geldik dedi. Haftada iki gün nöbete kalıyor. Doktorla birlikte fotoğraflar çekiliyor. Görüntülü arıyorum, hemşirelerle odada oturuyor. Bunların hepsi mi yalan olur? Hiçbir şey anlayamadık biz" dedi.

Kızının kendisini hastaneye götürdüğünü belirten anne, "Doktor arkadaşımızın arkadaşı diye bana ilgi gösteriliyordu. Doktor ikinci sınıf öğrencisini nasıl ameliyata aldı? Hiç araştırmadı mı? Kim yardım ve yataklık ettiyse bulunmasını istiyorum. Benim çocuğum asla böyle bir şeye kalkışmaz" dedi.