Sahte doktorla ilgili ağızları açık bırakacak detay! Bunu da yapmış!

Tekirdağ’daki sahte doktor olayına ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Sahte doktor Ayşe Özkiraz, doktor olarak çalıştığı hastanede kendini inandırıcı kılmak için kendisine çelenk yollamak dahil her yolu denemiş.

Hastanede doğum gününü kutlamış

Türkiye gündemine oturan olayda, Çerkezköy Devlet Hastanesinin yönetimi sessizliğini korurken, sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın 21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutladığı da ortaya çıktı.

Kendisine çelenk göndermiş

20 Ekim’deki doğum gününde dikkat çeken detay ise kendisini Çapa Tıp Fakültesinden mezun olarak tanıtan sahte doktorun, bir internet sitesi üzerinden sipariş vererek Çerkezköy’deki bir çiçekçiden Çerkezköy Devlet Hastanesine gönderdiği, "Çapa’nın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun doktor" yazılı çelenk oldu.

Sahte doktorun kendine "Sağlık dolu yıllara canım dostumuz. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Doktorlar tayps" notuyla gönderdiği çiçek için kredi kartından 350 TL ödeme yaptığı öğrenildi.