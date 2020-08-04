  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Sahte doktor kırmızı reçeteyle ilaç almak isterken yakayı ele verdi

Adana'da şehir hastanesine gelen, boynunda steteskop bulunan ve kendisini doktor olarak tanıtan şahıs kırmızı reçeteyle satılan ilaçlardan almak istediği sırada yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 07:40:00 - 2020-08-04 07:41:13
Sahte doktor kırmızı reçeteyle ilaç almak isterken yakayı ele verdi

Adana'da, kırmızı reçeteyle satılan ilaçlardan almak istediği sırada sahte doktor olduğu anlaşılan kişi gözaltına alındı.

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen, boynunda steteskop bulunan ve kendisini doktor olarak tanıtan kişinin kimlik göstermeden ilaç almak istemesi üzerine durum hastane polisine bildirildi.

Şüpheli, kendisinin Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Nöroloji Bölümünde uzman doktor olduğunu belirtip steteskopunu göstererek polisi ikna etmeye çalıştı.

Sahte yaka kartı taşıyordu

Şüphelinin yaka kartının sahte olduğunu belirleyen polis, bu kişiyi gözaltına aldı.

Ekiplerce yapılan detaylı incelemede Arif Gökçek adına sahte yaka kartı bulunan kişinin A.G. olduğu tespit edildi.

Şüphelinin hastaneden kırmızı reçeteyle satılan ilaçlardan almak istediğini belirleyen ekipler, A.G'yi polis merkezine götürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı