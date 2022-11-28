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Gündem Sahte doktor başka sahte doktoru ihbar etti: O da ‘beyin cerrahı’ çıktı!
Gündem

Sahte doktor başka sahte doktoru ihbar etti: O da ‘beyin cerrahı’ çıktı!

Türkiye günlerdir Tekirdağ'daki 'sahte doktor' skandalını konuşuyor. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini doktor olarak tanıtan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz, sahtekârlığı anlaşılınca tutuklanmış, dünkü ifadesinde ise her şeyi tek tek itiraf etmişti. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği iki müfettiş çalışmalarına başlarken bugün ikinci bir skandal daha ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 18:56:00 -
Sahte doktor başka sahte doktoru ihbar etti: O da ‘beyin cerrahı’ çıktı!

Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz’ın tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hastanede ameliyat masasında fotoğrafları ortaya çıkan Özkiraz’ın, ifadesinde arkadaşı olduğunu söylediği kendisini ‘beyin cerrahı’ olarak tanıttığı öne sürülen S.U. adlı kadın da İstanbul’da yakalanarak ilçeye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Müfettişler Çerkezköy'de

Sağlık Bakan Fahrettin Koca’nın, “Bakanlığımız, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir” açıklamasının ardından bakanlığın görevlendirdiği 2 müfettiş de Çerkezköy’e gelerek çalışmalarına başladı.

Müfettişlerin, Özkiraz’ın hastanede kendisine gözlemci olarak izin veren doktorlar başta olmak üzere hastanedeki doktorlar ve personelin bilgisine başvuracağı belirtildi. 

 

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