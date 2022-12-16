Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın iddianamesi tamamlandı! İşte istenen ceza
Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini "pratisyen hekim" olarak tanıtıp yıllarca sahte doktorluk yapan Ayşe Özkiraz hakkında karar verildi.
Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini "pratisyen hekim" olarak tanıtarak yıllarca sahte doktorluk yapan Ayşe Özkiraz hakkındaki iddianame tamamlandı.
Buna göre Özkiraz hakkında; "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.
Sahte doktorluk yapan meslektaşlarının şüphelenmesi ile şikayet edilen Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklanmıştı.