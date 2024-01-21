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Sağlık Sahte deterjanlara dikkat!
Sağlık

Sahte deterjanlara dikkat!

Yeniakit Publisher
2024-01-21 09:35:00 -
Sahte deterjanlara dikkat!

Pandemiyle birçok kişinin temizlik anlayışı değişti. İnsanlar virüsü yüzeylerden almamak için ev temizliğine ve kişisel hijyenlerine daha çok dikkat eder hale geldi. Ancak bu bazı tehlikeleri beraberinde getiriyor...

Pandemi nedeniyle birçok insanın temizlik konusunda bakış açısı değişti. Virüsten korunmak için evlerini ve kendilerini daha iyi temizlemeye başladılar. Ancak, temizlik ürünlerini seçerken de dikkatli olmak gerekir. Çünkü, piyasada sahte ve sağlıksız deterjanlar bulunmakta.

SAHTE DETERJANDAN NASIL KORUNULUR

Sahte deterjanları anlamanın en kolay yolu, ambalajına ve kokusuna bakmaktır. Sahte deterjanların ambalajları kalitesiz ve silik baskılıdır. Sahte deterjanların kokusu ise kimyasal ve rahatsız edicidir.

Sahte deterjanları kullanmaktan kaçınmanın en iyi yolu, güvenilir ve bilinen markaları tercih etmektir. Özellikle internetten alışveriş yaparken, ürünün orijinal olduğundan emin olmak için barkod numarasını ve tarih kodlamasını kontrol etmek gerekir.

Sahte deterjanların insan sağlığına zararlı olduğunu unutmamak gerekir. Sahte deterjanlar, ciltte kaşıntı, kızarıklık, alerji gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca, sahte deterjanlar, kıyafetleri temizlemek yerine kirletir ve leke bırakır.

Sahte deterjanlara karşı dikkatli olmanın yanı sıra, evde kendi deterjanınızı yapmanın da mümkün olduğunu bilmek gerekir. Evde deterjan yapmak için karbonat, kalıp sabun, tuz ve sodyum sülfat gibi malzemeleri kullanabilirsiniz. Bu malzemeler, yağ ve kir sökücü özelliğe sahiptir. Ancak, evde deterjan yaparken sirke kullanmamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü, sirke, deterjanın pH değerini düşürür ve etkisini azaltır.
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