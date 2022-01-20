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Dünya Sahte Covid sertifakası dağıtan rahip tutuklandı
Dünya

Sahte Covid sertifakası dağıtan rahip tutuklandı

Polonya'da sahte Covid sertifikası düzenleyenlere yönelik yapılan operasyonda aralarında 1 rahibin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 16:46:00 -
Sahte Covid sertifakası dağıtan rahip tutuklandı

Polonya'da vatandaşlara sahte Covid sertifikası veren 16 kişinin gözaltına alınmasının ardından aralarında 1 rahibinde bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Polonya’da sahte Covid sertifikası düzenlemekten suçlanan 16 kişinin gözaltına alınmasının ardından aralarında 1 rahibin de bulunduğu 5 kişinin ise tutuklandığı bildirildi. Polonya'nın Küçük Polonya, Aşağı Silezya, Lodz ve Opole bölgelerinde düzenlenen operasyonların ardından gözaltına alınanlar arasında 2 asker ile Krakow kentinde görev yapan bir rahibin olduğu bildirilirken tutuklanan 5 kişi, evrakta sahtecilikten çıkarıldıkları Poznan Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Yaklaşık 100 kişiye sahte sertifika

Tutuklanan kişilerin şu ana kadar yaklaşık 100 kişiye sahte Covid sertifikası düzenlediği bildirildi.

Yetkililer tarafından Büyük Polonya bölgesindeki Kalisz kentinde de 11 kişinin evrakta sahtecilik suçlarından gözaltına alındığı açıklandı. 400 kişiye para karşılığı sahte Covid sertifikası düzenledikleri belirlenen 11 kişi arasında 3 hemşirenin bulunduğu belirtildi. Sahte Covid sertifikası için vatandaşlardan 500 ile 700 zloti (yaklaşık 110-155 euro) talep ettikleri belirlenen şüphelilerin suçlu bulunmaları durumunda ise 10 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri açıklandı.

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