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Sahte bahis çetesine ağır darbe: 15 kişi tutuklandı

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte 'iddaa' kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 22 kişiden 15’i tutuklandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 21:18
Sahte bahis çetesine ağır darbe: 15 kişi tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, sahte 'iddaa' kuponlarıyla vatandaşları sosyal medya hesapları üzerinden dolandıran şahısların olduğunu belirledi.

46 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Adıyaman, Aydın, Hatay, Tekirdağ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya, Muğla, Kocaeli, Aksaray, Manisa, Karaman, Erzurum, Bitlis, Siirt, Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Iğdır illerinde ikamet eden 109 müştekiden 559 bin 56 lira dolandırdıkları tespit edildi. Bunun üzerine Mersin merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Artvin, Samsun, Batman, Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

15 TUTUKLAMA KARARI 

Emniyetteki ifadelerinin ardından 24 kişi serbest bırakılırken, 22 kişi ise Adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslarda 15 kişi tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 21:18
  1. Osmaniye
  2. Iğdır
  3. Şırnak
  4. Batman
  5. Karaman
  6. Aksaray
  7. Şanlıurfa
  8. Tekirdağ
  9. Siirt
  10. Samsun
  11. Muğla
  12. Manisa
  13. Konya
  14. Kocaeli
  15. İzmir
  16. İstanbul
  17. Hatay
  18. Hakkari
  19. Erzurum
  20. Diyarbakır
  21. Bitlis
  22. Bingöl
  23. Aydın
  24. Artvin
  25. Ankara
  26. Adıyaman
  27. Adana
  28. Mersin

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