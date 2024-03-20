Sahte altın alarmı! Uzman isim uyardı
Son günlerde gözde yatırım aracı altına yaşanan talep Darphane'nin fazla mesai yapmasına neden olmuştu. Uzman isim altın alımı konusunda dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.
Altında yaşanan bu rekor talebin sahtecilerin iştahını kabartacağına vurgu yapan PD yazarı Feramuz Erdin, yatırımcıların özellikle gram altında bilinen firmalara ait ve üzerinde seri numarası bulunan ürünleri almalarını, tanımadıkları kuyumculardan uzak durmalarını tavsiye etti.
Sahtecilerin ayrıca, piyasaya sahte altın sürümünü artırmak için değerinin altında satış yapabileceğini vurgulayan Erdin, şüpheli durumlarda altın alışverişinden sakınılması gerektiğini söyledi.
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