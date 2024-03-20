  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya, ABD SİHA'sını kör etti! Bayraktar TB2 SİHA'ya ise bakın ne oldu: Polonya şokta

Son seçim anketi sonuçları açıklandı! Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı olay oldu

Türkiye'nin son hamlesinin ardından PKK tutuştu! Terör elebaşısından itiraf gibi açıklamalar

Gözler TCMB’de! Altının akıbeti bu kararın ardından belli olacak

Abdullah Ağar'dan kritik uyarı: Türkiye'nin 140 yılına daha mal olabilir

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu 6 terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimler öncesi kritik çağrı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin acı gerçeği yüzümüze vurdu: Ekrem İmamoğlu baş aktör çıktı

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! Seçim sonrası bunu yapacaklar

Bahçeli'nin Erdoğan'a çağrısının ardından MHP'li Yalçın'dan flaş açıklama
Ekonomi Sahte altın alarmı! Uzman isim uyardı
Ekonomi

Sahte altın alarmı! Uzman isim uyardı

Yeniakit Publisher
2024-03-20 02:22:00 -
Sahte altın alarmı! Uzman isim uyardı

Son günlerde gözde yatırım aracı altına yaşanan talep Darphane'nin fazla mesai yapmasına neden olmuştu. Uzman isim altın alımı konusunda dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

Altında yaşanan bu rekor talebin sahtecilerin iştahını kabartacağına vurgu yapan PD yazarı Feramuz Erdin, yatırımcıların özellikle gram altında bilinen firmalara ait ve üzerinde seri numarası bulunan ürünleri almalarını, tanımadıkları kuyumculardan uzak durmalarını tavsiye etti.

Sahtecilerin ayrıca, piyasaya sahte altın sürümünü artırmak için değerinin altında satış yapabileceğini vurgulayan Erdin, şüpheli durumlarda altın alışverişinden sakınılması gerektiğini söyledi.

Güçlü dolar ons altını geriletti!
Güçlü dolar ons altını geriletti!

Ekonomi

Güçlü dolar ons altını geriletti!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altın fiyatları yeni haftaya çok hızlı başladı! İslam Memiş’ten olay olacak ‘çarşamba günü’ uyarısı
Altın fiyatları yeni haftaya çok hızlı başladı! İslam Memiş’ten olay olacak ‘çarşamba günü’ uyarısı

Ekonomi

Altın fiyatları yeni haftaya çok hızlı başladı! İslam Memiş’ten olay olacak ‘çarşamba günü’ uyarısı

Un almaya gitti döndüğünde çocuklarını enkaz altında buldu! Annenin feryadı yürekleri sızlattı
Un almaya gitti döndüğünde çocuklarını enkaz altında buldu! Annenin feryadı yürekleri sızlattı

Gündem

Un almaya gitti döndüğünde çocuklarını enkaz altında buldu! Annenin feryadı yürekleri sızlattı

CHP'li yöneticiler gözaltına alındı!
CHP'li yöneticiler gözaltına alındı!

Siyaset

CHP'li yöneticiler gözaltına alındı!

Altın yatırımcıları aman dikkat! Düşüş ne kadar sürecek?
Altın yatırımcıları aman dikkat! Düşüş ne kadar sürecek?

Ekonomi

Altın yatırımcıları aman dikkat! Düşüş ne kadar sürecek?

Gözler TCMB’de! Altının akıbeti bu kararın ardından belli olacak
Gözler TCMB’de! Altının akıbeti bu kararın ardından belli olacak

Ekonomi

Gözler TCMB’de! Altının akıbeti bu kararın ardından belli olacak

12 şüpheli gözaltında
12 şüpheli gözaltında

Yerel

12 şüpheli gözaltında

ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas polisinin düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisini onayladı
ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas polisinin düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisini onayladı

Dünya

ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas polisinin düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisini onayladı

Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar TB3'ten bir başarı daha
Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar TB3'ten bir başarı daha

Teknoloji

Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar TB3'ten bir başarı daha

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23