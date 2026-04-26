  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pakistan ziyareti iptal oldu! Trump, İran'ın teklifini yeterli bulmadı Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı Teröristten orduya yeni savaş talimatı Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı ASELSAN'dan müthiş icat! Havada sıcak saatler! Uçağa ateş açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara sürpriz Saniyede 11.500 dolar: İran savaşının faturası büyüyor Çağrı Bey, Korkut, Altan ve Sancar... Durmak yok göreve devam Bakan Çiftçi’den faili meçhuller sorusuna cevap! Bayram Ali Öztürk Hoca'nın dosyası raftan iniyor
Sahra Altı Afrika'da sıtma kabusu dinmiyor! Çocuklar ve hamileler büyük risk altında!
Sağlık

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sahra Altı Afrika, tıp dünyasındaki tüm gelişmelere rağmen sıtma hastalığının pençesinden kurtulamıyor. Özellikle savunmasız çocuklar ve hamile kadınlar için her geçen gün daha büyük bir tehdit haline gelen bu sinsi hastalık, bölge ekonomisini ve sağlık sistemlerini çökme noktasına getirdi. Uzmanlar, kazanılan mevzilerin kaybedilmemesi için küresel bir seferberlik çağrısında bulunuyor.

Sahra Altı Afrika'da sıtma, son yıllarda kaydedilen önemli ilerlemelere rağmen halk sağlığını tehdit etmeyi sürdürüyor.

Özellikle çocuklar ve hamile kadınlar için ölümcül risk oluşturan hastalık, bölgedeki sağlık sistemleri üzerinde ağır bir yük yaratırken, uzmanlar mevcut kazanımların korunabilmesi için mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguluyor.

25 Nisan Dünya Sıtma Günü kapsamında yapılan değerlendirmeler, dünya genelindeki sıtma vakaları ve ölümlerinin büyük bölümünün hala Sahra Altı Afrika'da görüldüğünü ortaya koyuyor. Son 10 yılda yürütülen yoğun mücadele programları sayesinde ölüm oranlarında kısmi düşüş sağlansa da uzmanlara göre son yıllarda bu ilerleme ivme kaybetti.

Kamerun'da Anne ve Çocuk Sağlığını Destekleme Derneği (ASDD) Başkanı ve Pediatri Uzmanı Kouakep Nana Cyrielle, 25 Nisan Dünya Sıtma Günü kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23