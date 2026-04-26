Sahra Altı Afrika'da sıtma kabusu dinmiyor! Çocuklar ve hamileler büyük risk altında!
Sahra Altı Afrika, tıp dünyasındaki tüm gelişmelere rağmen sıtma hastalığının pençesinden kurtulamıyor. Özellikle savunmasız çocuklar ve hamile kadınlar için her geçen gün daha büyük bir tehdit haline gelen bu sinsi hastalık, bölge ekonomisini ve sağlık sistemlerini çökme noktasına getirdi. Uzmanlar, kazanılan mevzilerin kaybedilmemesi için küresel bir seferberlik çağrısında bulunuyor.
25 Nisan Dünya Sıtma Günü kapsamında yapılan değerlendirmeler, dünya genelindeki sıtma vakaları ve ölümlerinin büyük bölümünün hala Sahra Altı Afrika'da görüldüğünü ortaya koyuyor. Son 10 yılda yürütülen yoğun mücadele programları sayesinde ölüm oranlarında kısmi düşüş sağlansa da uzmanlara göre son yıllarda bu ilerleme ivme kaybetti.
Kamerun'da Anne ve Çocuk Sağlığını Destekleme Derneği (ASDD) Başkanı ve Pediatri Uzmanı Kouakep Nana Cyrielle, 25 Nisan Dünya Sıtma Günü kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.