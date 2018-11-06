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Sahneye çıkan Bill Gates, konuşmasını insan dışkısıyla yaptı

Çin'de konuşma yapan Microsoft'un kurucusu ünlü iş adamı Bill Gates, bir etkinlikte sahneye elinde bir kavanoz insan dışkısıyla çıktı.

06 Kasım 2018 Salı 16:57
Sahneye çıkan Bill Gates, konuşmasını insan dışkısıyla yaptı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in, Çin'in başkenti Pekin'de yeni tuvalet teknolojilerinin tanıtıldığı Yeniden Keşfedilen Tuvalet Fuarı'nda yaptığı konuşma yankı uyandırdı. ABD'li milyarder girişimci Bill Gates, bir etkinlikte yaptığı konuşmaya elinde bir kavanoz insan dışkısıyla çıktı.

Kavanozun içindeki anIattı

Sahneye elinde insan dışkısının bulunduğu kavanozla çıkan Gates, kavanozda 200 trilyon rotavirüs hücresi, 20 milyar Şigella bakterisi ve 100 bin parazit kurdu yumurtası bulunabileceğine işaret etti.

"Bu kadar çok şey bileceğimi tahmin edemezdim"

Gates, "10 yıl önce dışkı hakkında bu kadar çok şey bileceğimi tahmin edemezdim. (Eşi) Melinda'nın yemek masasında tuvaletler ve dışkı atığı konusunda konuşmayı bırakmamı isteyeceğini hiç düşünmezdim." ifadesini kullandı.

200 milyon dolar harcadı

Bill & Melinda Gates Vakfının son 7 yıldır gelişmiş tuvalet teknolojilerinin araştırılmasına en az 200 milyon dolar harcadığı ifade ediliyor.

Hastalığa yol açıyor

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, dünyada 2,3 milyar kişi hala tuvaletsiz yaşıyor. Bunun her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan dizanteri, difteri ve kolera gibi hastalıklara neden olduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 16:57
  1. Dünya Sağlık Örgütü
  2. Microsoft
  3. Bill & Melinda Gates Vakfı
  4. Bill Gates

YORUM YAZ

  • maraşlımaraşlı20 dk önce
    Tamam konu tuvalet teknolojiside o b.k neyin nesi , b.kmen , yada çinlilere hakaret maksadıylamı getirdin beyaz adam , her işiniz b.kluk tüh sizin kılığınıza b.k herifler
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