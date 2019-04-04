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Sahnede çarpılan Sagopa Kajmer için şok iddia! "Kemiklerimi kırdı"

Sagopa Kajmer mahlaslı Yunus Özyavuz'un, kendisi gibi rapçi olan eski eşi Esen Güler (Kolera) sosyal medyada şoke eden bir itirafta bulundu. Güler, Özyavuz'un kendisine şiddet uyguladığı ve kemiklerini kırdığını söyledi.

04 Nisan 2019 Perşembe 00:43
Sahnede çarpılan Sagopa Kajmer için şok iddia! "Kemiklerimi kırdı"

Geçtiğimiz sene sahnedeyken elektrik akımına kapılarak çarpılan Sagopa Kajmer hakkında eski eşi Kolera sosyal medyadan şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.

Boşanmanın nedeni açıklanmamış taraflar saygın bir şekilde ayrıldıklarını duyurmuşlardı. Ancak Kolera lakaplı Esen Güler, Sagopa Kajmer'in hayranlarından gelen hakaret dolu sözler karşısında dayanamayıp boşanma nedenin şiddet olduğunu iddia etti.

Güler, "Amacım ne pirim kasmak ne de dikkat çekmek bu benim savaşım siz anlamazsınız. Darbeye dayalı olarak omurlarım, disklerim pert olmuş. Ezik büzük olmuşum. Çıkan fıtıkları saymıyorum bile" sözleri ile kendisine ağır şiddet uyguladığı ve kemiklerini kırdığını söyledi.

Sagopa Kajmer, boşanma haberlerinden kısa bir zaman sonra da dini görüşünün değiştiğini söyleyerek hayranlarının tepkisini çekmişti. Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Sagopa Kajmer, cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

 

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 00:43
  1. Sagopa Kajmer
  2. Kolera
  3. Esen Güler
  4. Yunus Özyavuz

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