  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Sahnede bir anda yere yığıldı! Sanatçı Ramazan Günay hayatını kaybetti
Medya

Sahnede bir anda yere yığıldı! Sanatçı Ramazan Günay hayatını kaybetti

Zeytinburnu Belediyesi'nde yapılan bir organizasyona katılan sanatçı Ramazan Günay sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 13:26:00 -
Sahnede bir anda yere yığıldı! Sanatçı Ramazan Günay hayatını kaybetti

Zeytinburnu Belediyesi'nin 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlediği '17. Yöresel Günler' etkinliğinin 7. gününde Zeytinburnu Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği sahne aldı.

Yöresel ikramların ardından konser alanındaki sahneye Rumeli'nin sevilen şarkıcılarından Arif Şentürk ve Ramazan Günay birlikte el ele çıktı. İki sanatçı 'Aman doktor' türküsünü söyledikleri sırada sanatçı Ramazan Günay bir anda yere yığıldı. Uzun süre kendisine kalp masajı yapılan Günay daha sonra hastaneye kaldırıldı. 71 yaşındaki sanatçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefat haberinin 15 Temmuz Meydanına ulaşmasının ardından Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un talimatıyla gece iptal edildi.

55 yıllık müzik hayatına yüzlerce türkü sığdıran Ramazan Günay, TV kanallarında program yapıyordu. Günay'ın cenazesi Küçükçekmece Sultan Murat Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kanarya Mezarlığı'na defnedilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Stüdyo buz kesti! Mete Yarar'dan Lütfü Türkkan'a ve savunmaya geçen muhaliflere zor soru
Medya

Stüdyo buz kesti! Mete Yarar'dan Lütfü Türkkan'a ve savunmaya geçen muhaliflere zor soru

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit abisine söylediği küfürle ilgili tepki ..
Bu da oldu! Teröre meydan okuyan pankart Akşener'i rahatsız edince söküldü
Gündem

Bu da oldu! Teröre meydan okuyan pankart Akşener'i rahatsız edince söküldü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Elazığ'daki mitinge gideceği güzergahına asılı, üzerinde "Ne Kürdistan'ı ulan!! Hayali Kürdistan o..
İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi konuştu!
Gündem

İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi konuştu!

Bingöl'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren, “Evet gerçekten bana hakaret, küfürler eden ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay