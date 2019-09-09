Şahnahan’daki 60 kilometrelik alt yapı yatırımda sona doğru

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Şahnahan Mahallesinde sürdürülen içme suyu ve kanalizasyon şebeke hatları yenileme çalışmalarında son yaklaşıldı.

60 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarının yaklaşık 54 kilometrelik bölümü tamamlandı. 6 kilometrelik bölümde ise çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da Şahnahan Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Geziye MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Şahnahan Mahalle Muhtarı Mehmet Yiğit ile bazı daire başkanları ve şube müdürleri de katıldı.

Karataş: Aralıksız çalışıyoruz

İçme suyu ve kanalizasyon yenileme çalışmaları ile ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, “Uzun bir süredir Şahnahan Mahallemizin altyapısını yeniliyoruz. Toplam 60 kilometrelik çalışmanın büyük bölümünü tamamladık. Geriye kalan bölümü tamamlamak için aralıksız çalışıyoruz. Bu çalışmalara ek olarak Şahnahan Mahallemize 900 tonluk bir su deposu yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yiğit: Emeği geçen yöneticisinden işçisine herkese teşekkür ederim

Şahnahan Mahallesinin çok dağınık bir yapıya sahip olduğunu belirten Şahnahan Mahalle Muhtarı Mehmet Yiğit, “Bu dağınık yerleşim yapılanmasına rağmen Büyükşehir Belediyemiz çok iyi bir çalışma örneği sergileyerek altyapı yatırımının büyük bölümünü tamamladı. Çok büyük bir hizmet bu. Emeği geçen yöneticisinden işçisine herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gürkan: MASKİ Genel Müdürlüğümüz yoğun tempoda çalışıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesinin şehrin dört bir yanında çalışmalar yaptığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Malatya’nın her noktasında farklı bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, “Kimi yerde asfalt-yol, kimi yerde altyapı yatırımları, kimi yerde de çevre yatırımları yapıyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğümüz de yoğun bir tempoda çalışıyor. Çok dağınık bir yapıya sahip Şahnahan Mahallemizde toplam 60 kilometrelik altyapı yatırımlarının sonuna geldik. 54 kilometrelik bölüm tamamlandı. 6 kilometrelik bölüm ise çok kısa bir zamanda tamamlanacak” dedi.

Altyapı yatırımlarının en büyüklerinden olan Doğu Kolektör hattının birinci etabının hizmete açıldığını söyleyen Başkan Gürkan, “30 yerleşim yeri 130 bin kişinin faydalanacağı Doğu Kolektör hattı ikinci kısım çalışmaları ise sürüyor. 25 merkez şantiye konumunda, Şahnahan Mahallemize aynı zamanda 900 tonluk bir su deposu kazandırıyoruz. Altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte bozulan yollarımızı asfaltlayacağız. Bu yatırımlar Şahnahan’ımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.