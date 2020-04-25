Şahısların köy meydanındaki karşılaşması kanlı bitti
Bilecik’te aralarında husumet bulunan 2 kişinin köy meydanında karşılaşması sonrası aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan biri aldığı bıçak darbesi nedeniyle yaralandı.
Bilecik'te daha önceden arazi yüzünden husumet bulunan iki şahsın karşılaşması kanlı bitti.
Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazar ilçesine bağlı Üyük köyünde daha önceden arazi yüzünden husumet bulunan Halil Ö. ile Ali Y. köy meydanında karşılaşması yeninde tartışmaya neden oldu.
Tartışma kavgaya dönünce bıçakladı
Tartışma kavgaya dönünce Halil Ö. yanında bulunan bıçağı Ali Y. sapladı. Aldığı bıçak darbesi sonrası yaralanan Ali Y. olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Halil Ö. gözaltına alındı.