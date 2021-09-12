  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
MSB acı haberi verdi: Bir askerimiz şehit oldu
Irak'ta ABD askerlerinin de olduğu havaalanına 3 roket düştü!
Sahipli bir köpek, polis ve bekçiyi hafif yaralandı
Siber saldırı grubu yeniden faaliyete geçti!
Aktüel Sahipli bir köpek, polis ve bekçiyi hafif yaralandı
Aktüel

Sahipli bir köpek, polis ve bekçiyi hafif yaralandı

Sivas'ta sahipli bir köpeğin saldırdığı polis memuru ve bekçi hafif yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 00:23:00 -
Sahipli bir köpek, polis ve bekçiyi hafif yaralandı

Sivas'ta sahipli bir köpeğin saldırdığı polis memuru ve bekçinin hafif yaralandığı bildirildi.

Yenimahalle 3. Sokak'ta yasaklı bir köpek gezdirildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada 16 yaşındaki K.T'nin köpeği, saldırdığı bekçiyi ayağından ısırdı.

Olayda bir polis memuru da koşarken düşerek hafif yaralandı.

Yaralı bekçi ve polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan köpek Sivas Belediyesi ekiplerince yakalanarak barınağa götürüldü.

Köpeğin sahibi K.T. de sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Yenimahalle Polis Merkezine götürüldü.

Olayın ardından aynı yerde başka bir saldırgan köpek daha olduğu yönünde ihbar alan ekipler tekrar bölgeye geldi.

Ekipler, kısa süreli kovalamacanın ardından sahipsiz olduğu öğrenilen diğer saldırgan köpeği de barınağa götürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay