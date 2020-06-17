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Dünya

Sahipleri aranıyor! Külçe külçe altınları trende unuttular

İsviçre'de bir trende 1.3 milyon lira değerindeki altın külçeleri bulundu. Yetkililer altınların sahibini arama başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:35:00 -
Sahipleri aranıyor! Külçe külçe altınları trende unuttular

İsviçre’nin Luzern kentindeki bir trende 1,3 milyon lira (182 bin İsviçre frangı) değerinde altın külçeleri bulundu. Yetkililer, çanta içerisinde bulunan altınların sahibini arıyor.

Aksam.com.tr’nin Associated Press’ten aktardığı habere göre, Luzern Savcılığınca el konulan altınların sahibinin “sahipliğini kanıtlaması” için beş yıllık bir süre tanındı.

Yerel yetkililer, söz konusu altın külçeleriyle ilgili olarak, “refah düzeyinin yüksek olduğu İsviçre için bile gözleri yerinden oynatacak bir olay” nitelendirmesinde bulundu.

Yaklaşık üç yıl önce Cenevre’de de benzer bir olay yaşanmıştı. Üç farklı restoranın tuvaletlerinde 500 avroluk banknotlardan oluşan on binlerce avro değerinde para tomarları bulunmuştu. Daha sonra, bu paraların İspanyol bir kadına ait güvenli bir kasadan alınmış olduğu tespit edilmişti.

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