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Aktüel

Şahinefendi köyünde karantina süreci tedbiren uzatıldı

Korona virüs ile mücadele kapsamında 24 Nisan tarihinde karantina altına alınan Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde bu gece sona erecek olan karantina süreci İlçe Hıfzıssıhha Kurlu tarafından tedbiren uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 23:44:23 -
Şahinefendi köyünde karantina süreci tedbiren uzatıldı

Korona virüs ile mücadele kapsamında 24 Nisan tarihinde karantina altına alınan Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde bu gece sona erecek olan karantina süreci İlçe Hıfzıssıhha Kurlu tarafından tedbiren uzatıldı.


Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde 1 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında Ürgüp İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 24 Nisan tarihinde karantina alınmasının ardından 14 günlük karantina süreci bu gece sona erecekti. Ancak köyde 3 kişinin korona virüs test sonuçlarının beklenmesinden dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina süreci sonuçlar çıkana kadar tedbiren uzatıldı.

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