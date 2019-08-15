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Şahinbey’den Mavikent’e bir park daha

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların yaşanılabilir alanlara sahip olması için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Mavikent Mahallesi’ne yeni bir park yapıyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:16
Şahinbey’den Mavikent’e bir park daha

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların yaşanılabilir alanlara sahip olması için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Mavikent Mahallesi’ne yeni bir park yapıyor.


Şehrin ve ilçenin yeşil alan miktarını yaptığı parklarla artıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent 5. etapta yapılan çevre düzenlemesini ve yeni park çalışmasını ekibiyle birlikte yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Mavikent’e 13. park


Şahinbey Belediyesi, Mavikent Mahallesi’ne 13. park çalışmasına başladı. Mavikent 5. etaba 25 bin metre kara alan üzerine yapılan parkın içerisine çocuk oyun alanlarının yanı sıra bir tane de halı saha yapılacak.



"Mavikent Mahallesi evladımız gibi"


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi’nin hızla büyüdüğünü ve geliştiğini belirterek, “Mavikent Mahallemiz bizim dönemimizde kuruldu ve burası bizim evladımız gibi. Mavikent Mahallesi hızla gelişiyor ve nüfusu şuanda 25 bini aşmış durumda. Kendi içerisindeki konutları, sanayi sitesi, okulları, çarsı, parkları, camisi ve sosyal donatı alanlarıyla tam bir yaşam alanı. Modern bir mahallede ne olması gerekiyorsa hepsini Mavikent Mahallemize yapıyoruz. Mavikent 5. etapta yol çalışmalarımız ve 25 bin metre kare alan üzerine yapılan park çalışmamız devam ediyor. Aynı zamanda Mavikent 5. etap konutlarına hak sahipleri vatandaşlarımız taşınmaya başladılar. Baktığınız da geniş yollarıyla, parklarıyla ve sosyal donatılarıyla burada vatandaşlarımıza rahat bir yaşam alanı sunuyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:16
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